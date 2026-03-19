Il concept segreto che Fiat porterà a Parigi

Fiat si prepara a ritagliarsi un ruolo da assoluta protagonista al Salone dell’auto di Parigi 2026, appuntamento che prenderà il via il 12 ottobre nella capitale francese e che promette di offrire indicazioni importanti sul futuro del marchio torinese. La presenza della casa italiana all’evento non ruoterà soltanto attorno ai modelli già attesi, ma anche attorno a una sorpresa che, almeno per ora, resta avvolta da un alone di mistero. Ed è proprio questo elemento a rendere ancora più interessante l’appuntamento parigino.

Advertisement

Quale modello anticiperà il misterioso concept Fiat annunciato per il Salone di Parigi?

Come già emerso nelle scorse ore, il marchio torinese di Stellantis porterà sotto i riflettori internazionali Fiat Grizzly e Fiat Fastback, i due SUV destinati a rappresentare le principali novità del 2026 per la gamma del marchio italiano. Si tratta di modelli attesi da tempo, che dovrebbero debuttare già nel corso dell’estate per poi vivere a Parigi la loro prima vera ribalta internazionale. Ma accanto a queste due novità ormai note, c’è un ulteriore tassello che sta alimentando curiosità e speculazioni.

Secondo quanto indicato da Stellantis in un comunicato diffuso nelle scorse ore, Fiat mostrerà infatti al Salone anche un concept esclusivo. Nessuna immagine, nessun dettaglio tecnico e nessuna anticipazione precisa sulla natura del veicolo. Solo la conferma della sua presenza. Un indizio sufficiente, però, per immaginare che possa trattarsi di un modello-laboratorio destinato a raccontare una parte importante della strategia futura del brand, da qui al 2030.

Advertisement

In casi come questo, il concept non è quasi mai fine a se stesso. Più spesso rappresenta un modo per testare linguaggi stilistici, soluzioni di mobilità o addirittura segmenti di mercato su cui il costruttore ha intenzione di puntare negli anni successivi. Fiat, in questa fase, sta ricostruendo la propria identità globale con una gamma che punta a essere più razionale, riconoscibile e trasversale a diversi mercati. Per questo il concept di Parigi potrebbe rivelarsi molto più importante di quanto appaia oggi.

Tra le ipotesi più concrete, una delle più insistenti riguarda la futura Fiat Strada, modello che molti osservatori hanno già ribattezzato come una sorta di Grande Panda pickup. Sarebbe una scelta coerente con la direzione intrapresa dal marchio, soprattutto se si considera la volontà di sviluppare veicoli dal forte carattere pratico, accessibili ma anche capaci di avere una personalità precisa. Un pickup compatto di questo tipo, destinato non soltanto ai mercati extraeuropei ma anche all’Europa, potrebbe rappresentare un tassello molto interessante nella futura espansione della gamma Fiat.

Advertisement

Secondo le indiscrezioni, il debutto del modello di serie potrebbe avvenire entro la fine del 2027. Proprio per questo, mostrare a Parigi un concept capace di anticiparne linee, filosofia e impostazione tecnica avrebbe perfettamente senso. Anche perché i concept servono spesso proprio a questo: preparare il terreno, sondare le reazioni del pubblico e iniziare a costruire attesa attorno a un progetto ancora in fase di sviluppo.

Naturalmente non si tratta dell’unica possibilità sul tavolo. Un altro nome che circola con insistenza è quello della futura Fiat Pandina, destinata a essere prodotta a Pomigliano dal 2029 e chiamata, nelle intenzioni, a raccogliere l’eredità dell’attuale Panda come nuova proposta d’ingresso della gamma. In questo caso il concept potrebbe servire ad anticipare una citycar più evoluta, accessibile ma profondamente rinnovata nel design e nei contenuti. Sarebbe un modello chiave per il mercato europeo, anche se i tempi più lunghi del progetto rendono questa ipotesi meno immediata rispetto ad altre.

Advertisement

C’è poi un’altra suggestione, quella del nuovo quadriciclo elettrico più grande della Topolino, atteso entro la fine dell’anno. Tuttavia questa pista sembra meno probabile. Se il modello definitivo è davvero vicino al debutto, l’idea di anticiparlo con un concept perderebbe gran parte della sua utilità strategica. In casi del genere, infatti, il concept serve soprattutto quando il prodotto finale è ancora abbastanza lontano da richiedere una fase di avvicinamento.

L’ipotesi più affascinante, ma al tempo stesso la più incerta, porta invece alla possibile rinascita della Fiat Multipla. Il nome continua a circolare, accompagnato da indiscrezioni che parlano di un eventuale arrivo verso la fine del decennio, forse su una base tecnica derivata dalla concept Citroën Elo o da altri futuri modelli della galassia Stellantis. In questo caso, però, il quadro resta molto nebuloso. Mancano conferme ufficiali, mancano indicazioni concrete e soprattutto manca quella solidità progettuale che invece sembra emergere per altri modelli più vicini alla produzione. Per questo, allo stato attuale, l’ipotesi più credibile resta quella di un concept capace di anticipare la prossima vera espansione della famiglia Fiat, probabilmente in una direzione più robusta, versatile e globale.