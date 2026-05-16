Nuova Lancia Thema, il grande ritorno immaginato con un V8 Ferrari

In attesa di notizie ufficiali sulla nuova Lancia Gamma e sulla nuova Delta, la casa piemontese torna alla ribalta sul web grazie ad un render pubblicato da un utente sul web nelle scorse ore. Questo ha come protagonista la Nuova Lancia Thema che torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un annuncio ufficiale del marchio. A riaccendere la fantasia degli appassionati è stato un render pubblicato su Facebook dal creatore digitale Roibeárd Gráinséir, che ha immaginato una futura ammiraglia Lancia dal carattere decisamente esplosivo.

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Un render immagina come sarebbe una nuova Lancia Thema con motore V8 Ferrari

Il progetto virtuale si chiama Lancia Thema 8.39 e richiama in modo evidente la leggendaria Thema 8.32 degli anni Ottanta, celebre per il suo motore Ferrari. In questo caso, però, l’asticella viene alzata ancora di più: il designer ha accompagnato le immagini con una frase eloquente, “Che ne dite di una Lancia Thema 8.39, alimentata dalla Ferrari 3.9l V8…”.

Il risultato è una berlina di lusso lunga, bassa e a dir poco scenografica, con proporzioni da grande granturismo a quattro porte. Il frontale affilato, la firma luminosa sottile e la carrozzeria bordeaux conferiscono alla vettura un’immagine elegante ma aggressiva. Dietro, invece, spiccano i quattro terminali di scarico, dettaglio che sottolinea l’anima prestazionale immaginata per questa creazione digitale.

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Molto curato anche l’abitacolo, dove pelle color cuoio, inserti in legno e grandi display digitali provano a fondere tradizione italiana e tecnologia contemporanea. È una visione che sembra voler riportare Lancia nel territorio delle ammiraglie premium, ma con un’impronta emozionale più forte rispetto al passato recente.

Naturalmente, la Nuova Lancia Thema mostrata nelle immagini non è un modello confermato da Stellantis, ma un render indipendente. Tuttavia, questa creazione digitale ha il merito di evidenziare ancora una volta quanto il nome Thema sia ancora capace di evocare prestigio, nostalgia e desiderio. E chissà che, un giorno, Lancia non decida davvero di rispolverare una grande berlina italiana con ambizioni da supercar.