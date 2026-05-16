Alfa Romeo protagonista con Netflix alla premiere di “Berlino e la dama con l’ermellino”

Dall’8 al 9 maggio Siviglia si è trasformata nel palcoscenico internazionale di “Berlino e la dama con l’ermellino”, la nuova produzione Netflix disponibile sulla piattaforma dal 15 maggio. Al centro della scena torna Andrés de Fonollosa, alias Berlino, interpretato da Pedro Alonso. A rendere ancora più suggestiva la premiere è stata la presenza di Alfa Romeo, sponsor dell’evento, con l’esposizione della Nuova 33 Stradale nella scenografica Plaza Las Setas.

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Un incontro di forte impatto simbolico: da un lato una delle espressioni più radicali del design automobilistico italiano contemporaneo, dall’altro una delle architetture urbane più visionarie d’Europa. Il risultato è un dialogo tra forme, emozione e identità, perfettamente in linea con l’universo estetico del Biscione.

Il legame tra Alfa Romeo e Pedro Alonso passa anche dalla trilogia cinematografica “Learn to Love Again”, dedicata alla Junior. Nei tre episodi, “Il venditore”, “Cuore Matto” e “Interrogatorio”, l’attore interpreta il rapporto istintivo e profondo tra uomo e automobile. Nel capitolo finale, davanti a una macchina della verità, Alonso resta impassibile finché sul tavolo non compare la chiave della Junior: il cuore accelera, e la risposta è inequivocabile.

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Per il primo mese di programmazione, gli abbonati Netflix potranno vedere lo spot “Interrogatorio” direttamente nel flusso della serie. Una sinergia narrativa e pubblicitaria che unisce cinema, streaming e passione automobilistica.