Fiat presenterà le nuove Grizzly e Fastback al Salone dell’Auto di Parigi 2026 e ci sarà un’altra sorpresa

Come vi abbiamo scritto questa mattina Stellantis sarà una delle principali protagoniste al Salone dell’auto di Parigi 2026, evento che si terrà in ottobre. Oltre 60 saranno le auto presenti per il gruppo, tra queste anche l’attesa Fiat Giga Panda che secondo indiscrezioni si potrebbe chiamare Fiat Grizzly o Orso. Oltre a questo modello sarà svelata anche la Grizzly Fastback versione coupè dello stesso SUV.

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Nel comunicato stampa di Stellantis si dice che questi due modelli saranno mostrati in anteprima. Ovviamente ciò non esclude che già nei mesi precedenti le due vetture possano essere presentate ufficialmente. Diciamo insomma che Parigi potrebbe essere il luogo scelto per il debutto internazionale dei due SUV e prima occasione per vederli dal vivo.

Fiat Grizzly e Fastback in anteprima al Salone di Parigi in ottobre: le prime immagini forse a luglio

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback del resto sono le due grandi novità di Fiat per questo 2026. Considerato che saranno presenti al Salone di Parigi che inizia il 12 ottobre, sembra prendere piede l’ipotesi che le prime immagini senza veli dei due modelli possano essere rivelate a luglio, un mese che da sempre è ricco di novità per la casa automobilistica torinese. Ovviamente non possiamo nemmeno escludere che come spesso accaduto con le ultime novità di Fiat le prime immagini “leak” possano trapelare già nel corso della prossima primavera.

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Fiat Grizzly e Fastback saranno due SUV di segmento C lunghi tra i 4,4 e i 4,5 metri che nasceranno su piattaforma smart car di Stellantis e che probabilmente saranno prodotti a Kenitra in Marocco anche se non si esclude nemmeno Bursa in Turchia. Il primo sarà un SUV dalle forme squadrate che sarà venduto in versione a 5 e 7 posti con motori ibridi ed elettrici. Possibile in un secondo momento il debutto anche di una versione a benzina.

Il Fastback sarà invece la versione coupè con uno stile più sportivo e aerodinamico. Di queste due modelli vi abbiamo mostrato numerose foto spia nel corso dei mesi e ricostruzioni grafiche, come quelle che vi mostriamo in questo nostro articolo. Il loro design sembra ormai avere davvero pochi segreti. Anche gli interni sono trapelati e come abbiamo potuto notare saranno diversi da quelli di Grande Panda a differenza di quanto si era pensato in un primo momento.

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Fiat punta forte su questi due modelli per conquistare nuove quote di mercato e attirare nuovi clienti fino ad oggi rimasti lontani dal marchio torinese. Ricordiamo infine che sempre in occasione del Salone dell’auto di Parigi 2026, Fiat svelerà anche una concept car di un futuro modello. Non si sa di quale vettura si possa trattare.

Immaginiamo sia uno dei futuri modelli in arrivo da qui al 2030. Tra i principali indiziati la nuova Fiat Strada, un pick che verrà venduto anche in Europa e dovrebbe arrivare entro fine 2027. Altra possibile sorpresa la nuova Fiat Pandina, la cui produzione potrebbe iniziare a Pomigliano nel 2029. Infine si potrebbe trattare o della nuova Fiat 500 in arrivo nel 2028 o della nuova Fiat Multipla che secondo indiscrezioni potrebbe debuttare nel 2030 su base della concept Citroen Elo.