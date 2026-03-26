Nuova Lancia Gamma, Fiat Grizzly e Jeep Renegade tra i 5 SUV Stellantis più attesi in arrivo nei prossimi anni

Stellantis prepara un tris di novità, anzi cinque, nel mondo dei SUV, con modelli destinati a rafforzare l’offerta di alcuni dei marchi più strategici del gruppo da qui al 2027. In cima alla lista c’è la nuova Lancia Gamma, il primo dei cinque modelli in arrivo e forse anche quello più delicato sul piano industriale e commerciale. Se il calendario sarà rispettato, il reveal dovrebbe avvenire già nel prossimo mese di aprile, segnando un passaggio fondamentale per l’espansione della gamma del marchio torinese.

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Nuova Jeep Renegade, Fiat Grizzly e nuova Lancia Gamma tra i SUV più attesi di Stellantis

Secondo le anticipazioni circolate finora, la nuova Lancia Gamma nascerà come SUV fastback lungo circa 4,7 metri, con una proposta meccanica articolata su motorizzazioni ibride ed elettriche. Sarà strettamente imparentata con la DS 7, ma cercherà una propria identità puntando su un design ispirato alla nuova Ypsilon e ai contenuti stilistici della concept Pu+Ra HPE. Per Lancia si tratta di un modello decisivo: l’obiettivo è rilanciare un brand in evidente difficoltà dopo l’uscita di scena della vecchia Ypsilon. Il prezzo di partenza potrebbe collocarsi attorno ai 45.000 euro.

Nel corso del 2026 dovrebbe poi debuttare la Fiat Grizzly, altro progetto molto atteso. Le indiscrezioni più recenti la descrivono come un modello disponibile sia in variante fastback sia in una configurazione più tradizionale da SUV classico. Lo stile dovrebbe richiamare da vicino quello della Grande Panda, mentre le dimensioni si attesteranno intorno ai 4,5 metri, in linea con Opel Frontera e Citroën C3 Aircross, modelli con cui condividerà base tecnica e impostazione generale. Anche in questo caso sono previste versioni ibride ed elettriche, ma non si esclude una proposta termica pura con il benzina turbo da 100 cavalli. La presentazione è attesa la prossima estate, con un listino d’ingresso vicino ai 25.000 euro.

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Restando in casa Fiat, grande attenzione anche per la Grande Panda 4×4, attesa entro quest’anno. Una data ufficiale ancora non c’è, ma il debutto dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Questo B-SUV raccoglierà l’eredità ideale della storica Panda a trazione integrale, reinterpretandola in chiave moderna con un sistema ibrido a quattro ruote motrici. Lo schema dovrebbe prevedere un motore elettrico sull’asse posteriore abbinato al propulsore termico anteriore.

Sul fronte Jeep, i riflettori sono puntati anzitutto sulla nuova Avenger, o meglio su un restyling profondo del modello attuale. Cambierà il frontale, che dovrebbe avvicinarsi al linguaggio stilistico della Compass, ma ci saranno novità anche sotto il cofano con l’abbandono del PureTech a bagno d’olio in favore del più recente Gen3 con distribuzione a catena. Attesi miglioramenti anche nell’abitacolo, con una qualità percepita più elevata.

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A chiudere il quadro sarà la nuova Jeep Renegade, prevista nel 2027 anche se per alcuni bisognerà aspettare almeno il 2028. Il futuro modello dovrebbe collocarsi tra Avenger e Compass, quindi nel cuore del segmento B/C-SUV, mantenendo uno degli elementi più apprezzati della tradizione Jeep: la trazione integrale. Avrà più motorizzazioni disponibili e un design capace di fondere richiami al modello originale con il nuovo corso stilistico del marchio americano. Tra questi come detto il primo ad arrivare sarà la nuova Lancia Gamma seguita da Fiat Grizzly. Per gli altri invece bisognerà aspettare un po’ di più.