Fiat Grizzly, Fastback, Grande Panda 4X4 e Pandina GPL: un 2026 ricco per la casa italiana

Il 2026 sarà un anno molto ricco per Fiat. Sono attesi infatti numerosi debutti interessanti. Quelli più attesi saranno i due SUV di segmento C che potrebbero chiamarsi Grizzly e Fastback. Di questi due veicoli sappiamo che il loro sviluppo procede a gonfie vele con numerosi avvistamenti dei prototipi specie per la Fastback. La presentazione internazionale avverrà al Salone di Parigi 2026 il prossimo 12 ottobre ma è assai probabile che le prime immagini ufficiali saranno rivelate in estate con la possibile presentazione a luglio.

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Entro fine anno Fiat dovrebbe presentare numerose novità dopo la Qubo L e 600 a benzina spazio a Grizzly, Fastback Grande Panda 4X4 e Pandina GPL

Si tratterà di due SUV di segmento C lunghi tra i 4,4 e i 4,5 metri. Fiat Grizzly avrà forme squadrate e arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti mentre Fastback sarà più sportivo e coupeggiante con la sola versione a 5 posti. Entrambi nasceranno su piattaforma smart car e inizialmente saranno commercializzati in versione ibrida ed elettrica. Più avanti non si esclude l’arrivo di una versione a benzina con prezzi di poco superiori a 20 mila euro.

Queste non saranno le uniche novità per Fiat che ha già svelato la Qubo L e la 600 a benzina. Durante l’anno dovrebbero essere svelate anche la Grande Panda 4X4 di cui sono state già mostrate le immagini teaser. A quanto pare la casa torinese avrebbe trovato le giuste soluzioni per portarla sul mercato. La nuova Grande Panda 4×4 punterà su una soluzione tecnica moderna: un asse posteriore elettrificato con motore dedicato alle ruote posteriori, che elimina l’albero di trasmissione e rende la trazione integrale attivabile solo quando serve. Una scelta orientata a efficienza e versatilità, anche se potrebbe non convincere i puristi legati alla meccanica tradizionale. Dal punto di vista estetico, il modello sfoggerà un look più robusto, con carrozzeria rialzata, fari supplementari sul portapacchi e protezioni esterne per sottolineare la vocazione pratica e avventurosa.

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Altro modello confermato lo scorso anno dal CEO Olivier Francois è la Pandina GPL che dovrebbe arricchire ulteriormente la gamma della utilitaria di Fiat in attesa dell’arrivo della nuova generazione non prima della fine del 2028.

La Fiat Pandina mild hybrid con impianto bifuel benzina/GPL potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Se confermata, permetterebbe a Fiat di sfidare più da vicino Dacia e Renault, che nei primi dieci mesi del 2025 hanno dominato il mercato italiano delle auto a GPL. La soluzione più probabile sarebbe il motore 1.0 FireFly mild hybrid da 65 CV adattato al GPL, con cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore. Attesa anche una doppia alimentazione capace di garantire consumi contenuti, costi ridotti e un’autonomia complessiva molto elevata, potenzialmente vicina ai 1.300 km.

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Infine si vocifera che entro fine anno del possibile arrivo di un seconto quadriciclo elettrico di categoria L7 e dunque più grande rispetto alla Topolino. Qualcuno ipotizza una versione a 4 posti. Anche in questo caso però al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Vedremo se da qui alla fine della primavera arriveranno notizie più certe su questi nuovi modelli che arricchiranno la gamma di Fiat entro fine anno.