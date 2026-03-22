Nuova Fiat Fastback, ci siamo: prime immagini in primavera, debutto a luglio e vetrina al Salone di Parigi

Nuova Fiat Fastback è la versione coupè del nuovo SUV Fiat che sarà svelato nel corso del 2026. Di questo modello sappiamo che arriverà insieme alla Giga Panda e che potrebbe chiamarsi Fiat Grizzly o Orso. E’ stato confermato nei giorni scorsi che la prima internazionale avverrà a partire dal 12 ottobre presso il Salone dell’auto di Parigi 2026. Prima di quella data ipotizziamo però che le prime foto senza veli del modello trapeleranno nel corso della primavera mentre la presentazione vera e propria, come spesso accade con le auto di Fiat, potrebbe esserci agli inizi del prossimo mese di luglio.

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Nuova Fiat Fastback: debutto in primavera, presentazione in estate e prima internazionale a Parigi

Nel frattempo sul web continuano le ipotesi a proposito del design della nuova Fiat Fastback. L’ultima è quella del sito americano Carscoops che ha pubblicato nella sua homepage nelle scorse ore un render realizzato dal giornalista Thanos Pappas. Anche in questo caso si evince molto chiaramente quella che dovrebbe essere la silhouette del modello come del resto appare evidente anche guardando le ultime foto spia.

Ricordiamo che Fiat Giga Panda e Fastback avranno frontali praticamente identici mentre si differenzieranno al posteriore con Giga Panda che adotterà una parte posteriore più verticale, mentre la Fastback sfoggerà una linea del tetto spiovente simile a quella della Citroën Basalt. Entrambe saranno lunghe tra i 4,4 e i 4,5 metri e utilizzeranno la piattaforma smart car di Stellantis già usata anche da Grande Panda, C3, C3 Aircross e Opel Frontera.

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Per il resto non sembrano esserci ulteriori novità con i motori che dovrebbero essere gli stessi delle altre auto di Stellantis che utilizzano la piattaforma smart car. Il rapporto qualità prezzo dovrebbe essere uno dei punti di forza dei due modelli specie nelle versioni entry level che inizialmente saranno le ibride ma che poi in un secondo momento potrebbero diventare quelle con motore a benzina.

Queste potrebbero portare il prezzo di partenza a poco più di 20 mila euro secondo indiscrezioni. Il luogo di produzione attualmente non è stato ancora comunicato ma si dovrebbe trattare dello stabilimento di Kenitra in Marocco anche se non si esclude nemmeno Bursa in Turchia.