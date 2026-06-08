Peugeot E-208 GTi, il mito torna a Le Mans: la sportiva elettrica è pronta per la strada

Peugeot riporta in scena una delle sigle più amate della sua storia, e sceglie di farlo a Le Mans. A un anno dalla presentazione del concept, la nuova Peugeot E-208 GTi è pronta a mostrarsi nella sua versione definitiva, quella destinata alla strada. Il badge GTi torna così su una vettura di serie, ma con una novità radicale rispetto al passato: sarà completamente elettrica.

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Peugeot E-208 GTi sarà svelata a Le Mans. Unisce stile sportivo, tradizione e piacere di guida per la strada

Il luogo scelto per il debutto non è casuale. La presentazione avverrà nel Villaggio della 24 Ore di Le Mans, uno dei palcoscenici più iconici del motorsport mondiale. Peugeot lega così il ritorno della GTi alla propria tradizione sportiva e al centenario della sua prima partecipazione alla gara francese. Un modo per guardare avanti senza dimenticare da dove tutto è cominciato.

La nuova Peugeot E-208 GTi nasce dal lavoro di Peugeot Sport e Peugeot Design. Il marchio sottolinea che la versione di produzione resterà molto vicina al concept mostrato nel 2025, accolto con grande interesse dagli appassionati. Una scelta importante, perché quel prototipo aveva riacceso subito il dibattito sul ritorno delle piccole sportive francesi.

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Il richiamo alla Peugeot 205 GTi è inevitabile. Quarant’anni fa, quella compatta diventò un simbolo per chi cercava un’auto leggera, brillante e divertente da guidare. Oggi la nuova Peugeot E-208 GTi prova a raccogliere quella stessa eredità, ma con una ricetta completamente diversa. Al posto del motore termico ci sarà un propulsore elettrico, con prestazioni immediate e una gestione tecnologica più moderna.

L’obiettivo resta però familiare: offrire piacere di guida. Peugeot parla di una sportiva capace di unire carattere, eleganza e versatilità quotidiana. Non solo un’auto da guardare, quindi, ma un modello pensato per riportare emozione nel segmento delle compatte, anche nell’era delle zero emissioni.

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I numeri ufficiali saranno svelati venerdì 12 giugno alle 13:00 CET, durante la conferenza stampa Peugeot a Le Mans, con l’intervento dell’amministratore delegato Alain Favey. Intanto, il pubblico potrà vedere tre esemplari di serie nei colori blu, bianco e rosso, omaggio evidente al carisma francese del marchio.