Nuova Opel Astra, svolta tedesca: la prossima generazione nascerà a Rüsselsheim

La Nuova Opel Astra continuerà a parlare tedesco. La prossima generazione della compatta sarà infatti prodotta a Rüsselsheim, nello stabilimento storico del marchio. Una scelta che riguarda l’identità stessa di Opel, da sempre legata al concetto di auto progettate e costruite in Germania.

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Opel conferma la nuova Opel Astra a Rüsselsheim: nascerà sulla piattaforma STLA ONE

La conferma è arrivata durante lo Stellantis Investor Day, dove Opel ha delineato una parte importante del proprio futuro. Entro il 2030 il marchio lancerà almeno quattro nuovi modelli. Tra questi ci saranno le nuove generazioni di Astra e Corsa, due pilastri della gamma, e un nuovo C-SUV sviluppato nell’ambito della collaborazione con Leapmotor.

La futura Astra nascerà sulla piattaforma STLA ONE di Stellantis. Per Opel è un passaggio chiave, perché il segmento C resta uno dei più importanti in Europa. Vale circa il 30% delle vendite complessive del mercato auto e rappresenta quindi un terreno decisivo per rafforzare la presenza del gruppo nel Vecchio Continente.

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Emanuele Cappellano, COO di Stellantis Enlarged Europe, ha sottolineato proprio questo aspetto, spiegando che l’investimento sulla produzione della prossima Astra a Rüsselsheim dimostra l’attenzione di Stellantis verso la Germania e il ruolo strategico di Opel nel piano FaSTLAne 2030.

Anche Florian Huettl, CEO di Opel, ha accolto la decisione come un segnale importante. La produzione della nuova Astra resterà vicino al futuro grEEn-campus di Rüsselsheim, la nuova sede globale del marchio e quartier generale di Stellantis Germany. Un modo per tenere insieme sviluppo, produzione, innovazione e radicamento industriale.

Il progetto del grEEn-campus racconta bene la direzione scelta da Opel. La nuova sede sarà pensata per il lavoro flessibile e collaborativo, con materiali sostenibili, un tetto verde dotato di pannelli fotovoltaici e un sistema geotermico per il raffreddamento dell’edificio. Entro il 2030, gli investimenti complessivi di Opel e Stellantis in Germania supereranno il miliardo di euro.

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La Nuova Opel Astra raccoglierà un’eredità lunga quasi 90 anni, iniziata nel 1936 con la Kadett. Da allora, tra Kadett e Astra, Opel ha venduto circa 25 milioni di unità. L’attuale generazione propone già una gamma ampia, con versioni elettriche, ibride plug-in, ibride e diesel, oltre a tecnologie come i fari Intelli-Lux HD.

Il piano coinvolgerà anche la Corsa, altro modello simbolo con oltre 15 milioni di esemplari venduti, che adotterà la stessa piattaforma STLA ONE. A completare l’offensiva arriverà il nuovo C-SUV previsto a Saragozza con Leapmotor, progettato da Opel a Rüsselsheim e sviluppato da team tra Germania e Cina. Il debutto commerciale è atteso nel 2028.