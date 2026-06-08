Un’Alfa Romeo 6C si impone al Trofeo Gaburri, prologo della 1000 Miglia

Andrea Vesco e Fabio Salvinelli sembrano abbonati al successo. I plurivincitori della 1000 Miglia, nelle scorse ore, hanno vinto su un’Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929 la nona edizione del Trofeo Gaburri, tradizionale prologo della corsa più bella del mondo.

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L’evento, riservato alle auto storiche e alle Ferrari moderne, scelte fra gli esemplari iscritti alla rievocazione della “Freccia Rossa”, rende onore nel nome alla memoria dello storico primo Presidente di 1000 Miglia Srl.

Alle spalle dei vincitori e del loro “biscione” sono giunti, al secondo posto, Lorenzo e Mario Turelli. Terzo gradino del podio per Alberto Aliverti e Francesco Polini. Il successo di Vesco e Salvinelli non è stato facile, come dimostrano i soli 2 punti di penalità in più accusati dai diretti inseguitori.

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Alla fine, però, i re della regolarità sono riusciti ad avere la meglio sugli agguerriti rivali, portando alla gloria la già citata Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929, che ha richiamato molti sguardi lungo il percorso, per il suo fascino sportivo ed estetico.

Foto 1000 Miglia

Il Trofeo Gaburri ha inaugurato ufficialmente gli appuntamenti della quarantaquattresima rievocazione storica della 1000 Miglia, trasformando il debutto del Villaggio di piazza Vittoria a Brescia in un palcoscenico a cielo aperto. Per il pubblico della città lombarda è stato il primo ed emozionante assaggio della gara alle porte.

A rendere la tela ancora più colorata ci ha pensato il Sole, che ha baciato i luoghi, le auto storiche e le Ferrari moderne presenti all’appello. Per i partecipanti, questo rendez-vous motoristico ha rappresentato il banco di prova ideale per testare i cronometri e l’affidabilità dei mezzi prima del via ufficiale della “Freccia Rossa“, atteso per martedì.

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Il via alle danze si è materializzato dal Villaggio, nella giornata di ieri. Poi gli equipaggi si sono immersi nelle vie del centro storico fino al Castello. La sfida vera e propria si è consumata sulle tre serie di prove cronometrate dislocate tra corso Zanardelli, via Brigida Avogadro e il Cidneo, culminando poi con il suggestivo arrivo in una gremita piazza Paolo VI. Qui si è celebrata la vittoria della già citata Alfa Romeo 6C 1750 SS di Andrea Vesco e Fabio Salvinelli.

Il Trofeo Gaburri ha offerto la vetrina giusta per presentare ufficialmente l’edizione 2026 della 1000 Miglia Charity, anche quest’anno con protagonista La Zebra ODV. L’evento benefico ha un obiettivo ambizioso: contribuire alla realizzazione di ambienti dedicati all’accoglienza delle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale dei Bambini dell’ASST Spedali Civili di Brescia. Ancora una volta si conferma il felice intreccio tra gli eventi a quattro ruote e la solidarietà, che rende ancora più luminoso lo spirito di questi appuntamenti.

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Fonte | 1000 Miglia