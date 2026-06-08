Dodge Charger torna in Europa: la muscle car americana rinasce tra motore V8 ed elettrico

Dodge Charger si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia proprio nell’anno in cui festeggia i 60 anni. Un anniversario importante per una delle muscle car più famose di sempre, pronta a tornare protagonista con una generazione nuova, pensata per restare fedele al suo carattere americano ma anche per parlare il linguaggio della mobilità di oggi.

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Dodge Charger arriva in Europa con una nuova generazione a benzina e elettrica, unendo il mito muscle car a prestazioni e tecnologie moderne

Dal 1966, anno del debutto, Dodge Charger è molto più di una semplice sportiva. È diventata rapidamente un simbolo della cultura automobilistica statunitense, con le sue proporzioni imponenti, la linea fastback, l’abitacolo rivolto al guidatore e quei motori V8 che hanno contribuito a costruirne il mito. Era un’auto fatta per farsi notare. E, soprattutto, per emozionare.

Negli anni, Dodge Charger è uscita dai confini delle concessionarie e delle piste per entrare nell’immaginario collettivo. Le apparizioni in film e serie cult, da Bullitt alla saga di Fast & Furious, hanno trasformato il modello in un’icona riconoscibile anche da chi non segue da vicino il mondo dell’auto.

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A rafforzarne la reputazione c’è poi il legame con le corse, in particolare con il drag racing della NHRA, dove Dodge continua a coltivare la sua immagine più muscolare e prestazionale.

Ora il ritorno in Europa apre una fase nuova. La nuova Dodge Charger non rinnega il passato, ma lo aggiorna. Il progetto nasce infatti con un’impostazione multi-energia: da una parte la versione a benzina SIXPACK, destinata a chi vuole ancora un’esperienza meccanica più tradizionale; dall’altra la Charger Daytona elettrica, pensata per portare le prestazioni Dodge nell’era dell’elettrificazione.

“Il ritorno della Charger in Europa rappresenta un momento significativo per il marchio”, ha dichiarato Fabio Catone, responsabile Dodge in Europa. Per il manager, riportare questo nome sul mercato europeo significa reintrodurre “un nome americano inconfondibile” per clienti che cercano carattere e autenticità.

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La ricetta resta quella di sempre: carreggiata larga, proporzioni aggressive, design muscoloso e una forte presenza scenica. La differenza è che, questa volta, la Charger dovrà dimostrare di saper emozionare anche con nuove tecnologie e nuove forme di energia.