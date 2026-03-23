Dopo il “disastro” PureTech, Stellantis cambia strada in Europa con il nuovo Turbo 100 e punta sull’affidabilità

Dopo anni di problemi, contestazioni e richiami che hanno inevitabilmente segnato il nome PureTech, Stellantis sembra pronta a voltare pagina in modo molto più deciso rispetto al passato. Il gruppo, infatti, sta preparando una nuova fase della propria strategia motoristica, con l’obiettivo non solo di introdurre propulsori più moderni, ma anche di ricostruire la fiducia di tanti clienti rimasti scottati dalle difficoltà emerse negli ultimi anni.

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Con l’arrivo del nuovo motore Turbo 100 Stellantis vuole puntare forte sull’affidabilità

Il punto, del resto, è proprio questo. Il caso PureTech non è stato soltanto un problema tecnico: è diventato col tempo un tema di immagine, di credibilità e di rapporto con il pubblico. Le varie revisioni apportate nel tempo non sono bastate a spegnere del tutto dubbi e malumori, e i richiami che hanno continuato a coinvolgere anche versioni più recenti del motore hanno finito per rafforzare la sensazione che servisse una rottura più netta con il passato. È in questo contesto che va letto l’arrivo del nuovo Turbo 100, il motore che nei prossimi anni sarà chiamato a diventare la nuova base della gamma Stellantis in Europa.

Accanto a lui c’è anche l’Hurricane 4, destinato soprattutto al mercato americano e già noto per le sue prestazioni molto elevate. Si tratta di un quattro cilindri brillante, potente, pensato per un contesto diverso da quello europeo e legato a esigenze differenti, soprattutto sul piano normativo e delle emissioni. Ma per il Vecchio Continente la partita più importante si giocherà proprio con il Turbo 100, perché sarà questo il propulsore destinato a equipaggiare i modelli più diffusi del gruppo.

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La prima cosa che Stellantis vuole far passare è che non si tratta di un semplice PureTech aggiornato. Certo, anche qui parliamo di un 1.2 litri a tre cilindri, quindi l’impostazione di base resta simile. Ma secondo quanto spiegato dai tecnici, il 70% dei componenti sarebbe completamente nuovo. E soprattutto, il motore sarebbe stato ripensato proprio per segnare una netta discontinuità rispetto all’unità che l’ha preceduto. Il messaggio è chiaro: il Turbo 100 vuole essere percepito come l’inizio di una fase diversa.

Uno degli aspetti più significativi di questo cambio di approccio riguarda la distribuzione. Sparisce infatti la cinghia in bagno d’olio, diventata nel tempo il simbolo delle criticità del PureTech e uno dei punti più contestati dagli automobilisti. Al suo posto arriva una soluzione ritenuta più robusta e rassicurante: la catena.

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Dal punto di vista delle prestazioni, il nuovo Turbo 100 eroga 100 cavalli a 5.500 giri al minuto e sviluppa 205 Nm di coppia già a partire da 1.750 giri. Numeri che raccontano un propulsore pensato soprattutto per l’uso quotidiano, quindi per offrire una buona elasticità, una risposta pronta ai bassi regimi e una guida più piacevole su utilitarie, crossover compatti e modelli di accesso. Stellantis ha anche introdotto soluzioni tecniche più raffinate, come il turbo a geometria variabile e una pompa della benzina ad alta pressione con iniezione a 350 bar, componenti che dovrebbero contribuire a migliorare l’efficienza e la regolarità di funzionamento.

Naturalmente, però, oggi il tema centrale non è tanto la scheda tecnica quanto l’affidabilità. Ed è qui che Stellantis sa di giocarsi molto. Dopo tutto quello che è successo con il PureTech, i clienti non si accontenteranno facilmente di una promessa o di una dichiarazione di principio. Per questo il gruppo insiste molto sul programma di sviluppo che avrebbe accompagnato il Turbo 100. Si parla di 30.000 ore di test in laboratorio, con simulazioni in condizioni estreme e molto diverse tra loro, e di 3 milioni di chilometri accumulati dai prototipi durante la fase di validazione. Secondo quanto dichiarato, alcune unità avrebbero superato i 200.000 chilometri senza mostrare problemi critici.

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Sono numeri importanti, che servono chiaramente a dare un segnale. Stellantis vuole dimostrare di aver affrontato il progetto con un livello di attenzione molto più severo rispetto al passato, soprattutto su tutto ciò che riguarda durata, resistenza e affidabilità a lungo termine. Ed è comprensibile: quando un problema tecnico diventa così noto e discusso, recuperare credibilità richiede tempo, fatti concreti e una lunga prova sul campo.

Ed è proprio il mercato, alla fine, a dover dare il vero verdetto. I test interni sono fondamentali, ma non bastano da soli a cancellare i dubbi. La prova reale arriverà quando il Turbo 100 sarà montato su migliaia di auto e inizierà a confrontarsi con l’uso quotidiano, con la manutenzione ordinaria, con i chilometraggi elevati e con tutte quelle situazioni che solo la strada può davvero mettere in evidenza. Per questo il lancio di questo motore avrà un valore che va ben oltre il semplice debutto di una nuova unità tecnica.

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La prima vettura europea a montarlo sarà la Peugeot 208, un modello molto importante nei volumi del gruppo e quindi una scelta tutt’altro che casuale. Poi arriverà sulla Peugeot 2008 e successivamente su altri modelli Stellantis, tra cui anche la nuova Fiat 600. Questo significa che il Turbo 100 non sarà un motore di nicchia o una soluzione di transizione, ma un elemento centrale nella strategia industriale del gruppo per l’Europa.