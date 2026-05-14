Jeep apre le porte il 16 e 17 maggio: Compass e Avenger protagoniste in concessionaria

Jeep si prepara a un fine settimana da protagonista. Sabato 16 e domenica 17 maggio, tutte le concessionarie del marchio apriranno le porte agli automobilisti italiani per far conoscere da vicino due modelli centrali nella gamma: la Nuova Jeep Compass e la Avenger, il SUV più venduto d’Italia.

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Sabato 16 e domenica 17 maggio tornano gli appuntamenti Jeep dedicati alla gamma di SUV leader in Italia

La grande novità è la terza generazione di Compass, un modello che ha già superato quota 2,5 milioni di unità vendute nel mondo e che continua a essere un riferimento tra i C-SUV. La nuova Compass parla italiano: è stata progettata a Torino, sviluppata a Balocco e viene prodotta nello stabilimento di Melfi, sulla piattaforma STLA Medium.

Il risultato è un SUV pensato per accompagnare la vita di tutti i giorni, ma anche i viaggi più lunghi e le uscite fuori città. Lo stile resta quello tipico di Jeep, robusto e riconoscibile, mentre a bordo crescono tecnologia, comfort e spazio. La gamma offre soluzioni per esigenze diverse: e-Hybrid da 145 CV, plug-in hybrid da 225 CV e versioni 100% elettriche, con potenze fino a 375 CV e autonomia fino a 650 km.

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Non manca l’anima avventurosa del marchio, grazie a un’altezza da terra superiore a 200 mm, capacità di guado fino a 480 mm, sistema Selec-Terrain e protezioni a 360 gradi. Per la Compass e-Hybrid 145 CV sono previsti anche vantaggi dedicati, con supervalutazione dell’usato di 5.000 euro e finanziamento a interessi zero.

Spazio anche alla Jeep Avenger, che continua a raccogliere consensi nel nostro Paese. Ad aprile ha raggiunto una quota del 4,91%, confermando il suo ruolo di protagonista tra i B-SUV. Il suo punto di forza resta la libertà di scelta: elettrica, e-Hybrid, benzina manuale e 4xe.