Top Marques Monaco 2026 infrange ogni record: ecco il resoconto

Come previsto, l’edizione 2026 di Top Marques Monaco è stata quella di maggior successo della storia. I risultati sono stati senza precedenti in ogni ambito: oltre 235 tra supercar, auto storiche e motociclette esposte; un numero record di visitatori e tante vendite di alto valore concluse prima della chiusura dei battenti.

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Come se non bastasse, una percentuale significativa di espositori ha confermato la propria presenza per il 2027 già prima che il giorno iniziale volgesse al suo epilogo. Il salone, andato in scena al Grimaldi Forum di Monte Carlo, festeggia una 21ª edizione da guinness, che lascia ben sperare per il futuro.

La kermesse, in linea con le previsioni della vigilia, è stata la più emozionante di sempre. Nella magica cornice del salotto dei Grimaldi ha saputo incantare gli espositori e gli ospiti, giunti da ogni angolo del mondo, per gustare questo esclusivo rendez-vous, la cui fama si spinge ben oltre i confini della Costa Azzurra.

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Top Marques Monaco, come dicevamo, ha avuto nel 2026 una marcia in più rispetto agli anni precedenti. Per tutti è stata un’esperienza indimenticabile, con una spettacolare vetrina di auto da sogno, sotto l’alto patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, che è stato presente all’appuntamento.

Foto Top Marques Monaco

Negli oltre 11.500 metri quadri di superficie espositiva si sono potute ammirare delle opere d’arte a quattro ruote e alcune anteprime. Già lo scorso anno i risultati erano stati strepitosi, con un record di ospiti e numerose vendite concluse durante e dopo la kermesse. L’edizione appena conclusa ha fatto ancora meglio.

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Il fermento commerciale è stato innegabile. Supercar (alcune con un valore a sette cifre) sono passate di mano in ogni padiglione. Un rivenditore di auto storiche ha addirittura piazzato tutti i veicoli presenti nel suo stand.

Bene anche gli altri comparti merceologici, come orologeria e gioielleria, con tante alienazioni. Top Marques Monaco 2026 non è stato una semplice vetrina, ma un vero e proprio mercato ai massimi livelli del settore automobilistico di lusso (e non solo).

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Uno dei fattori chiave del nuovo successo è stato il primo “Collectors Private Viewing“, tenutosi in anteprima nella giornata di mercoledì 6 maggio, con per sponsor il nuovo partner Ex Jets, che ha permesso di raccogliere fra gli espositori accordi e prenotazioni per il 2027, nel giro di poche ore.

Se questo apre le speranze di cifre ancora più importanti per il futuro, tanta è la soddisfazione per i primati messi a segno nell’edizione appena conclusa. Di rilievo i 16 lanci pubblici che hanno preso forma al Grimaldi Forum di Monte Carlo, confermando il suo ruolo di palcoscenico di prestigio per i debutti di alta gamma.

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Da segnalare, fra gli altri, quelli relativi all’Audi RS5, alle Zeekr 7GT e Zeekr 001, alla Baltasar e alla Krafla di Giamaro Automobili. Quest’ultima è una hypercar italiana dotata di un motore V12 aspirato con quattro turbocompressori, capace di erogare la sorprendente potenza di 2.157 cavalli. Non sono mancati all’appello modelli di marchi iconici come Bugatti, Pagani, Maserati e Ferrari, solo per citarne alcuni.

Foto Top Marques Monaco

Tra i debutti a Top Marques 2026, merita spazio mediatico quello di una sportiva del nuovo produttore tedesco OQTA, pensata per l’alto di gamma, che coniuga ingegneria, design e artigianato. A questo brand è andato il primo Top Marques Visitors Award nella categoria Supercar.

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Car and Car ha vinto il primo premio nella sezione Auto Classiche, mentre Mansory, che ha presentato due spettacolari lanci mondiali – la Mansory Azur (basata sulla Mercedes Classe G) e la Mansory Emperor Signature (basata sulla Rolls-Royce) – si è aggiudicata la categoria Tuner di Lusso.

L’evento del Principato ha registrato, fra gli ospiti, diverse celebrità. Non sono mancati a Top Marques 2026 dei piloti di Formula 1, come Fernando Alonso, Charles Leclerc e Mika Häkkinen. Di particolare rilievo la già citata visita di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco.

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L’affluenza ha raggiunto livelli record, con un numero di visitatori senza precedenti. I dati definitivi sono ancora in fase di elaborazione, ma gli organizzatori stimano oltre 22 mila presenze in quattro giorni e mezzo. L’obiettivo per Top Marques Monaco 2027 è quello di alzare ulteriormente l’asticella. Non sarà facile, ma le premesse sono quelle giuste, anche alla luce dell’entusiasmo registrato quest’anno.

Fonte | Top Marques Monaco