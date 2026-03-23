Hurricane 4: il quattro cilindri che cambia le regole, anche per la nuova Alfa Romeo Stelvio?

Per tanti anni il quattro cilindri è stato visto come il motore della razionalità. Quello che andava bene per consumare meno, per costare meno, per essere pratico. Ma raramente era il motore che faceva battere il cuore come un sei cilindri in linea o un V8. Oggi, però, questo modo di guardare alle cose sta cambiando. E il motivo è semplice: la tecnologia è andata avanti, le regole sulle emissioni sono diventate più severe. Il nuovo Hurricane 4 da 2,0 litri è uno di quei motori che servono proprio a questo: a far capire che il vecchio pregiudizio sul quattro cilindri ormai regge sempre meno. Perché qui non parliamo di un motore nato per accontentarsi, ma di un progetto che punta in alto, sia in termini di prestazioni sia sotto il profilo della raffinatezza tecnica.

Advertisement

Hurricane 4 per adesso viene impiegato solo in Nord America ma c’è chi pensa possa essere usato anche per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Almeno per ora sembra pensato soprattutto per il mercato americano, e in effetti il suo debutto sulla Jeep Grand Cherokee 2026 va letto in questa direzione. Però è uno di quei propulsori che inevitabilmente fanno parlare anche fuori dagli Stati Uniti, perché ha numeri e soluzioni tecniche che non passano inosservati. E in un grande gruppo come Stellantis, dove piattaforme e tecnologie vengono spesso condivise, non è nemmeno così strano immaginare che qualcosa del genere possa avere un futuro più ampio.

Già i numeri bastano ad attirare l’attenzione. Questo 2.0 litri arriva a 324 cavalli, cioè 162 cavalli per litro. Un dato che, da solo, racconta bene il livello raggiunto. Ma la vera forza di questo motore non sta solo nella potenza pura. Sta soprattutto nel fatto che dietro quei numeri c’è un lavoro ingegneristico molto sofisticato.

Advertisement

Secondo Jason Fenske di Engineering Explained, si tratta addirittura di uno dei quattro cilindri più avanzati mai realizzati per un’auto destinata a un pubblico ampio. E probabilmente è proprio questo l’aspetto più interessante: non un motore da laboratorio, non un esercizio di stile per una supercar prodotta in pochi esemplari, ma un propulsore pensato per entrare davvero nella vita commerciale di un marchio importante come Jeep.

Tra le soluzioni più particolari c’è la precamera di combustione, che aiuta a rendere il processo più stabile ed efficiente. Poi c’è una scelta ancora più curiosa: ogni cilindro ha una seconda candela, utilizzata soprattutto nelle condizioni di basso carico e non in maniera simultanea alla candela principale. È uno di quei dettagli che, per chi ama la tecnica, fanno subito capire che qui non si è cercata una scorciatoia semplice per aumentare la potenza, ma si è lavorato in profondità sul modo in cui il motore respira, brucia il carburante e trasforma tutto questo in prestazioni.

Advertisement

Lo stesso vale per la doppia iniezione di carburante per cilindro, per la fasatura elettronica delle camme, per il ciclo Miller, per il turbocompressore a geometria variabile e per il rapporto di compressione di 12:1. Letti uno dopo l’altro, sembrano quasi gli ingredienti di un motore pensato per una sportiva di fascia alta. E invece sono tutti elementi che Jeep ha deciso di mettere dentro un quattro cilindri destinato a modelli di serie.

Anche il dato sulla pressione di sovralimentazione aiuta a capire quanto questo progetto sia stato spinto. Jeep parla infatti di un massimo di 35 PSI, un numero che rende bene l’idea di quanto il motore lavori in modo intenso per tirare fuori tutta questa energia da una cilindrata relativamente contenuta. È uno di quei casi in cui il downsizing non viene percepito come una rinuncia, ma quasi come una sfida tecnica.

Advertisement

E forse il punto più interessante è proprio questo: il nuovo Hurricane 4 non vuole soltanto dimostrare che un motore piccolo può andare forte. Vuole far vedere che può farlo anche in modo intelligente. Secondo Jeep, infatti, questo propulsore riesce a offrire il 20% di potenza in più rispetto al 2.0 litri della Wrangler, consumando allo stesso tempo meno carburante. E non solo: mette sul tavolo anche 31 cavalli in più del Pentastar V6, sempre con una migliore efficienza.

È qui che cambia davvero la prospettiva. Perché fino a poco tempo fa il ragionamento era semplice: se volevi più potenza, dovevi salire di cilindrata e di numero di cilindri. Oggi non è più così scontato. Motori come questo dimostrano che il quattro cilindri può essere non solo una scelta logica, ma anche una soluzione capace di unire performance, tecnologia e persino una certa dose di fascino tecnico.

Advertisement

Naturalmente, resta da capire quale sarà il suo percorso nei prossimi anni. Per ora il suo futuro sembra legato soprattutto al Nord America, ma è inevitabile che un motore così finisca per alimentare ipotesi e scenari. Anche perché in casa Stellantis non mancano modelli che potrebbero teoricamente beneficiare di un’unità di questo livello. E il pensiero corre quasi automaticamente alla futura versione americana dell’Alfa Romeo Stelvio, attesa più avanti dopo la revisione del progetto.