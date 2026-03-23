Citroën ha confermato il suo impegno nel Campionato di Formula anche anche in vista dell’era GEN4

Citroën ha confermato il suo impegno nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, in vista dell’ingresso della serie nell’era GEN4. Una nuova era che segnerà una svolta nella storia della Formula E. L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato Xavier Chardon sabato 20 marzo a Madrid, prima della sesta giornata del campionato. Questa decisione rafforza la Formula E come pilastro centrale della strategia di elettrificazione e prestazioni di Citroën.

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Citroën annuncia il suo impegno nel Campionato di Formula E, in vista dell’ingresso della serie nell’era GEN4 con la stagione 13

Xavier Chardon, CEO di Citroën, ha dichiarato: “In Citroën, l’innovazione deve essere al servizio della vita reale. La Formula E – e ora la GEN4 – è il modo in cui trasformiamo le prestazioni elettriche in progressi quotidiani. Il motorsport è da sempre parte del nostro DNA. Siamo orgogliosi di essere pienamente coinvolti in questo nuovo capitolo.” Il 21 marzo Madrid ha ospitato la sesta tappa del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, la prima gara europea della dodicesima stagione. L’evento è stato accompagnato da una serie di iniziative volte a sottolineare l’importanza del mercato spagnolo per Citroën.

Con l’avvento dell’era GEN4 in Formula E, Citroën continuerà a capitalizzare l’esperienza maturata nelle competizioni per sostenere e rafforzare le proprie ambizioni, sia nel motorsport sia nel processo di elettrificazione della gamma. Il nuovo capitolo della categoria rappresenterà infatti un’opportunità strategica per trasferire know-how, innovazione tecnologica e competenze sviluppate in pista anche ai futuri modelli di serie del marchio.