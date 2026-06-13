Quarantadue anni dopo la Panda 4×4 firmata Giugiaro, Fiat si prepara a riportare in vita una delle sue idee più riuscite: una piccola auto semplice, concreta, capace di affrontare strade difficili senza trasformarsi in un fuoristrada estremo. La nuova Fiat Grande Panda 4×4 non è stata ancora annunciata ufficialmente nella sua versione definitiva, ma il progetto sembra ormai più di una semplice suggestione.

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La nuova Fiat Grande Panda 4×4 potrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027 con trazione integrale ibrida

La Panda 4×4 originale conquistò le strade di montagna con una formula oggi quasi romantica: albero di trasmissione, differenziali, trazione integrale meccanica vera e pochissima elettronica. Era spartana, leggera, efficace. Un’auto che non prometteva lusso, ma arrivava dove molte altre si fermavano. Fiat Grande Panda 4×4 dovrà raccogliere quell’eredità in un mondo completamente diverso, dominato da elettrificazione, piattaforme modulari e normative sempre più stringenti.

Secondo le indiscrezioni, il modello potrebbe arrivare tra la fine del 2026 e il 2027, dopo essere stato anticipato dal concept mostrato lo scorso anno. Lo schema tecnico dovrebbe prevedere un motore ibrido da 110 CV sull’asse anteriore, abbinato a un motore elettrico posteriore. Una soluzione simile, nella logica, a quella già vista su Jeep Avenger 4xe e Alfa Romeo Junior Q4, anche se la Fiat Grande Panda utilizzerà la piattaforma Smart Car, più recente e pensata per essere flessibile su scala globale.

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Il motore elettrico posteriore dovrebbe avere una potenza vicina ai 28 CV. Numeri che non trasformano Fiat Grande Panda in una fuoristrada dura e pura, ma che potrebbero bastare per affrontare fondi viscidi, neve leggera, fango e percorsi sterrati con maggiore sicurezza rispetto a una normale trazione anteriore. È esattamente il tipo di utilizzo che, per molti automobilisti, conta davvero.

Il mercato, oggi, non offre moltissime alternative compatte con trazione integrale. Suzuki Swift 4WD, Toyota Yaris Cross AWD-i e Dacia Duster 4×4 seguono strade molto diverse, per tecnologia, dimensioni e prezzo. La possibile forza della nuova Fiat Grande Panda 4×4 starebbe proprio nel posizionamento: una trazione integrale elettrificata sotto la soglia dei 25.000 euro, accessibile, riconoscibile e con un nome capace di parlare alla memoria collettiva.

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La Grande Panda piace già, soprattutto all’estero, dove è stata accolta con curiosità e in alcuni casi considerata una proposta più interessante della Dacia Sandero. La versione 4×4 potrebbe darle il carattere che manca a molte utilitarie moderne.