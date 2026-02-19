Nuova Alfa Romeo Giulia: la fine del mistero è vicina, presto avremo le idee più chiare su design, motori e piattaforma

Nuova Alfa Romeo Giulia rimane avvolta nel mistero. A differenza della nuova Alfa Romeo Stelvio di cui almeno avevamo visto qualche foto spia del prototipo, di questa auto non ci sono testimonianze di nessun tipo. Le uniche cose che sappiamo sono state raccontate o dagli stessi dirigenti del biscione ma in maniera piuttosto vaga o da chi sostiene di aver già visto l’auto che in effetti ad un certo punto fu mostrata in foto ad un ristretto gruppo di rivenditori e fornitori. Ed infatti quel poco che sappiamo arriva proprio da li. Ricordiamo che la vettura che originariamente avrebbe dovuto debuttare nel 2026 la vedremo invece nel 2028.

A breve avremo finalmente le idee più chiare sulla nuova Alfa Romeo Giulia

Al momento di questa auto sappiamo che il cambiamento più evidente riguarderà l’aspetto esteriore. Le anticipazioni indicano che la nuova Alfa Romeo Giulia non seguirà più lo schema tradizionale della berlina a tre volumi ben distinti, ma adotterà una silhouette più slanciata e dinamica, vicina al concetto di fastback o berlina-coupé. Non si tratterà soltanto di una scelta stilistica, bensì di una soluzione funzionale: per un modello elettrico, l’aerodinamica diventa determinante per massimizzare l’autonomia.

Il progetto, attribuito al team guidato da Alejandro Mesonero-Romanos, dovrebbe puntare su un design capace di suscitare emozione senza tradire l’identità Alfa Romeo. Il frontale evolverà il classico Trilobo con uno Scudetto reinterpretato in chiave moderna, accompagnato da una firma luminosa “3+3” aggiornata tecnologicamente, in linea con gli ultimi modelli del marchio.

La parte posteriore promette di essere l’elemento più distintivo. Si parla di una coda tronca ispirata alle storiche Giulia TZ, capace di combinare efficienza aerodinamica e carattere sportivo. Le proporzioni, infine, dovrebbero restare fedeli alla tradizione: passo generoso e sbalzi contenuti per una postura dinamica e ben piantata su strada. Questo ovviamente sempre che nel frattempo con l’avvento di Antonio Filosa a CEO di Stellantis e di Santo Ficili a responsabile di Alfa Romeo le cose non siano cambiate. Non ci stupirebbe se consideriamo che si vocifera con insistenza che anche la nuova Stelvio cambierà e non poco rispetto alle immagini di brevetto e alle prime foto spia.

Per il resto sappiamo con certezza che ci saranno motori termici in gamma e questo sarebbe il motivo principale del rinvio al 2028. Sicura è la presenza di motori ibridi. Si parla in particolare di ibridi plug-in. Non dovrebbero esserci invece motori termici puri ma le cose cambiano in fretta e considerato come Stellantis abbia deciso di rallentare sull’elettrico puro non ci sentiamo di escludere a priori che alla fine qualche motore a benzina possa anche esserci. Si spera naturalmente che la versione top di gamma Quadrifoglio possa essere almeno ibrida se non addirittura termica al 100 per cento. Il motore V6 Nettuno da oltre 600 cavalli sembra essere il principale indiziato per questa versione.

Per quanto riguarda la piattaforma, se fino a qualche tempo fa sembrava certo l’utilizzo della STLA Large, le ultime voci sul ritorno alla Piattaforma Giorgio Evo quella usata per Maserati Grecale, sembrano avere fondamento. Ma anche qui al momento si tratta di voci non confermate e di conseguenza bisogna andarci coi piedi di piombo. Di certo a maggio su design, piattaforma e motori è probabile che avremo le idee più chiare. Quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis è probabile che poi i vari responsabili dei brand possano entrare finalmente nei dettagli dei rispettivi programmi e questo significa che non solo sapremo con certezza il periodo di debutto della nuova Alfa Romeo Giulia ma probabilmente capiremo anche tante altre cose importanti.