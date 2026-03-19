Stellantis amplia l’accesso alla ricarica rapida dei suoi clienti in Nord America tramite la rete Tesla Supercharger

In Nord America, i clienti dei modelli elettrici a batteria Dodge, Jeep, Ram, FIAT e Maserati possono contare su possibilità di ricarica più ampie e pratiche. L’estensione dell’accesso a oltre 27.500 punti della rete Tesla Supercharger consente infatti loro di viaggiare con maggiore tranquillità, riducendo i vincoli legati alla disponibilità delle colonnine e aumentando la comodità nelle soste.

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Per Stellantis, questo passaggio segna un’evoluzione rilevante nella propria strategia dedicata alla ricarica pubblica: l’obiettivo è rendere l’esperienza più semplice, capillare ed efficiente. Oltre a una presenza più estesa della ricarica rapida sul territorio, gli utenti possono beneficiare anche di strumenti facili da usare per pianificare, monitorare e gestire ogni sessione in modo immediato e intuitivo.

Per Stellantis, questo passaggio segna un’evoluzione rilevante nella propria strategia dedicata alla ricarica pubblica

A partire da oggi, i clienti BEV di Stellantis possono accedere alle stazioni Supercharger Tesla V3 e V4 utilizzando un adattatore CC Free2move Charge North American Charging System (NACS)-CCS1, disponibile per l’acquisto presso le concessionarie certificate per veicoli a basse emissioni (LEV) di Stellantis e su Mopar.com. I clienti possono anche accedere a una stazione Supercharger Tesla “Magic Dock”, dotata di un adattatore integrato. Ricordiamo però che solo gli adattatori NACS approvati da Stellantis possono essere utilizzati in una stazione Supercharger Tesla.

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Stellantis semplifica la ricarica pubblica in movimento tramite l’app gratuita Free2move Charge, dove i clienti possono creare un account e impostare un metodo di pagamento. L’app aiuta a localizzare e identificare le stazioni di ricarica Tesla Supercharger disponibili, insieme ad altre stazioni di ricarica rapida CA e CC pubbliche, come le stazioni di ricarica IONNA.

Tra i modelli compatibili con la ricarica presso i Tesla Supercharger tramite adattatore rientrano la Dodge Charger Daytona nelle versioni degli anni modello 2024, 2025 e 2026, la Jeep Wagoneer S per i model year 2024 e 2025 e la futura Jeep Recon prevista per il 2026. Sono inclusi anche il Ram ProMaster EV nelle edizioni 2024, 2025 e 2026 e la FIAT 500e prodotta negli stessi anni. Per Maserati, l’accesso riguarda la GranTurismo Folgore, la GranCabrio Folgore e la Grecale Folgore, con copertura rispettivamente per i model year 2024, 2025 e 2026 nel caso dei primi due modelli, e 2025 e 2026 per la Grecale Folgore.

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Come precedentemente annunciato, la Dodge Charger Daytona 2027 è il primo modello Stellantis a essere lanciato con una porta di ricarica NACS e sarà in grado di ricaricarsi presso le stazioni Tesla Supercharger senza un adattatore. Ampliando l’accesso e unificando le tecnologie di ricarica, Stellantis sta rafforzando il suo ecosistema di ricarica nordamericano e offrendo un’esperienza più affidabile e conveniente per ogni cliente di veicoli elettrici a batteria (BEV).