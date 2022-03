Maserati Grecale Folgore: continua il suo sviluppo

Maserati Grecale Folgore è la versione elettrica al 100 per cento del nuovo SUV di Maserati che sarà svelato domani. Per la versione elettrica dovremo aspettare un po’ di più, si parla infatti di un debutto entro la fine del prossimo anno.

Nuovo avvistamento per il prototipo di Maserati Grecale Folgore

Maserati Grecale Folgore sarà basata sulla piattaforma Alfa Romeo Giorgio, che è anche la base per la versione a benzina del modello, così come quella di Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Questa piattaforma sarà opportunamente modificata per accogliere una versione completamente elettrica del SUV di Maserati.

La versione a zero emissioni del futuro entry level della casa automobilistica del Tridente avrà un sistema di propulsore da 800 volt che supporterà la ricarica rapida. Si noti che al momento non ci sono dati specifici sui motori di Maserati Grecale Folgore, ma è ovvio che il crossover riceverà almeno due motori elettrici.

Sicuramente nei prossimi mesi arriveranno ulteriori informazioni su questa attesa versione del modello di Maserati che sarà una delle prime auto completamente elettriche a debuttare nella gamma della casa automobilistica di Modena.

Sempre il prossimo anno debutteranno per Maserati altre auto elettriche al 100 per cento: Maserati GranTurismo e GranCabrio Folgore. Oggi vi segnaliamo un nuovo avvistamento per questo modello. Un esemplare di prova della nuova Grecale Folgore è stato avvistato nelle scorse ore in nord Europa. Più precisamente in Scandinavia.

L’azienda si trova lì a svolgere gli importantissimi test invernali. Si tratta di test che permettono di spingere al limite sia il veicolo stesso in generale che il suo sistema di propulsione elettrica. L’esemplare è fittamente mimetizzato con un vinile decorativo su cui si legge, tra l’altro, la denominazione Folgore. Il “cuore” della Grecale Folgore sarà una batteria agli ioni di litio la cui capacità sarà di circa 100 kWh. Mirerà ad alimentare due motori elettrici. L’autonomia supererà di gran lunga la barriera dei 600 chilometri.

