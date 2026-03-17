Maserati ospita il Women’s Drive Summit, un summit che celebra le icone femminili del motorsport

Maserati ha scelto il Goodwood Motor Circuit per celebrare cento anni di passione, coraggio e innovazione nel mondo della velocità con la prima edizione del Women’s Drive Summit, un appuntamento dedicato alle figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia del motorsport.

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Maserati ha reso omaggio alle donne che hanno plasmato la storia del motorsport con il primo Women’s Drive Summit

Al centro dell’omaggio c’è stata Maria Teresa de Filippis, pioniera assoluta dell’automobilismo e prima donna a conquistare la qualificazione a un Gran Premio di Formula 1 al volante della celebre Maserati 250F, nel centenario della sua nascita. In un luogo simbolo delle competizioni britanniche, l’evento ha riunito ospiti provenienti dal motorsport e dall’industria dell’auto, tutte accomunate da un ruolo di primo piano nei rispettivi ambiti. Le partecipanti hanno potuto vivere l’atmosfera della pista sia al volante sia come passeggeri, provando alcuni modelli attuali della casa del Tridente, tra cui la nuova MCPura.

Un team tutto al femminile di pilote professioniste ha accompagnato gli ospiti in pista a bordo di alcuni dei modelli contemporanei più entusiasmanti del marchio, tra cui la GranTurismo Trofeo, la GranCabrio Trofeo, la Grecale Trofeo e la MCPura. A bordo pista, una spettacolare esposizione della Maserati MCXtrema ha sottolineato la costante ricerca delle massime prestazioni da parte del marchio.

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Il Women’s Drive Summit si inserisce inoltre nel più ampio contesto delle celebrazioni per il centenario di Maserati nel 2026, che segnano i 100 anni dal debutto del marchio alla Targa Florio, il momento in cui la Maserati Tipo 26, la prima auto a fregiarsi del Tridente, scese in pista e vinse nella sua categoria. Questo anniversario onora le origini di Maserati nel motorsport e la sua evoluzione secolare in termini di prestazioni, innovazione e artigianalità di lusso.

Un omaggio è stato reso anche a Maria Teresa de Filippis, nata nel 1926 a Napoli, i cui primi successi nelle corse alla fine degli anni ’40 diedero inizio a una carriera pionieristica nel motorsport. Nel 1958, al volante di una Maserati 250F privata, divenne la prima donna a correre in un Gran Premio del Campionato del Mondo di Formula 1: una pietra miliare che riflette lo spirito audace e innovativo che è alla base di Maserati.

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Mariangela Del Vecchio, Amministratore Delegato di Maserati Nord Europa, ha dichiarato: “La storia di Maria Teresa de Filippis è caratterizzata da passione e audacia e, ancora oggi, anche nel ricordo, continua a incarnare i valori di Maserati e a ispirare le donne nel mondo del motorsport. Siamo orgogliosi di onorare la sua influenza e la sua eredità di pioniera, celebrando al contempo le donne straordinarie che continuano a plasmare il mondo dell’automobilismo di oggi”.

Il Women’s Drive Summit riflette il costante impegno che Maserati ha assunto da diversi anni per promuovere l’inclusione e il senso di appartenenza in ogni ambito aziendale, dove la presenza femminile in posizioni chiave è in costante aumento. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto nel 2025 con l’introduzione del Maserati Women’s Business Resource Group (BRG Donna), una community interna creata per valorizzare il talento femminile e supportare lo sviluppo professionale in un ambiente aperto, internazionale e multiculturale.

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Nel rispetto della sua impareggiabile tradizione, Maserati continua a rafforzare la propria presenza nel motorsport con la Maserati GT2, che ha segnato il ritorno del marchio alle competizioni nelle corse a ruote coperte. In questo ambito, il Tridente mette in mostra con audacia l’eccellenza ingegneristica e il DNA prestazionale che contraddistinguono la casa automobilistica. Questa piattaforma competitiva rafforza l’impegno del marchio verso l’innovazione, sia per i veicoli stradali che per quelli pensati per la pista.

Da un secolo, Maserati è all’avanguardia nell’artigianato automobilistico e nell’innovazione prestazionale. Entrando nel nuovo secolo, il Tridente guarda non solo al suo illustre passato su strada e in pista, ma anche a un futuro guidato da inclusività, eccellenza tecnica e lusso senza compromessi.