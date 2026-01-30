Maserati MCPura Cielo Frozen Magma debutta a St. Moritz l’ultima creazione di BottegaFuoriserie

La neve incantata e l’adrenalina della guida ad alte prestazioni sul lago ghiacciato di St. Moritz hanno fatto da sfondo alla presentazione della Maserati MCPURA Cielo – FROZEN MAGMA. Questo esemplare unico, realizzato dal programma Maserati Fuoriserie, unisce in modo armonioso potenza ed eleganza, giocando su contrasti visivi e sensoriali. Il nome del modello nasce dall’ispirazione di un luogo iconico dove il blu glaciale cela un cuore infuocato, simbolo di energia pura che unisce il gelo assoluto e il fuoco, incarnando perfettamente lo spirito Maserati: emozione, performance e design senza tempo.

Maserati MCPura Cielo Frozen Magma: ecco la nuova esclusiva auto su misura di BottegaFuoriserie

In questo suggestivo scenario, l’esclusivo modello del Tridente ha subito catturato l’attenzione grazie all’esclusiva tinta di carrozzeria lucida Ai Aqua Rainbow : una vernice iridescente che cambia tonalità sotto la luce, evocando la superficie cristallina del ghiacciaio. In contrasto con questa base fredda e luminosa, accenti arancioni lucidi su misura trasmettono calore ed energia. La livrea dreamline arancione, il Tridente arancione sul tonneau cover, i badge esterni, il lettering Maserati e il badge Cielo diventano elementi grafici audaci e inconfondibili, pensati per risaltare sul paesaggio innevato. Il contrasto è ulteriormente esaltato dalla plancia inferiore nera lucida e dai cerchi Fuoriserie Cyclonic da 20″ neri lucidi, abbinati a pinze freno arancioni, coprimozzi arancioni coordinati e dettagli del Tridente.

L’abitacolo della Maserati MCPura Cielo Frozen Magma combina rigore tecnico ed esclusività, creando un ambiente sofisticato e coinvolgente. L’Alcantara nera definisce il contesto, arricchito da dettagli grafici Chevron laserati, inserti arancioni e il Tridente ricamato sui poggiatesta, mentre le cuciture arancioni percorrono l’intero abitacolo come filo conduttore visivo. Le finiture in fibra di carbonio esaltano il carattere racing, completato da un badge esclusivo “Maserati Fuoriserie – THE ICE 2026 – ONE OF ONE”, laserato e stampato, a certificare l’unicità del modello.

Sotto il cofano, l’iconico motore V6 Nettuno da 630 CV con tecnologia a precamera garantisce prestazioni eccezionali. La vettura offre numerosi optional, tra cui freni carboceramici, sospensioni regolabili e un pacchetto completo di assistenza alla guida. L’esperienza sensoriale è completata dall’impianto audio Sonus Faber Premium, progettato per offrire un’esperienza di guida immersiva, dove potenza, comfort ed esclusività si fondono in un equilibrio perfetto.

Oltre alla MCPURA Cielo – THE ICE 2026, The ICE Village presenta anche la MCPURA Coupé e Cielo , la GT2 Stradale , la GranTurismo Meccanica Lirica One-Off e la GranCabrio Meccanica Lirica One-Off . Alcuni modelli selezionati parteciperanno anche a emozionanti esperienze dinamiche sul lago ghiacciato, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Tridente.

Nell’ambito del Concorso d’Eleganza, due dei modelli Maserati più iconici, uno classico, uno sportivo e uno lussuoso, sfileranno sul lago ghiacciato: una Maserati 300S e una Maserati 4CLT, veicoli unici e senza tempo che esprimono l’anima sportiva del marchio e il suo profondo legame con il motorsport.

Questo evento glamour si inserisce nell’Anno del Tridente, celebrando il centenario sia del logo Maserati, ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna e disegnato da Mario Maserati, sia del debutto agonistico del marchio con l’iconica Tipo 26 alla Targa Florio, che ottenne subito la vittoria di categoria e segnò l’inizio di una lunga serie di trionfi e traguardi sportivi.

Santo Ficili, COO di Maserati, ha dichiarato: “ Con Maserati MCPura Cielo Frozen Magma, diamo forma a un’emozione ancor prima di creare un’auto straordinaria. Questo progetto Fuoriserie è stato concepito per dialogare con un contesto unico come St. Moritz, interpretando la nostra visione del lusso contemporaneo attraverso forme, colori e materiali, radicati nell’artigianalità, nelle prestazioni e nell’Heritage, e capaci di trasformare un modello iconico in un’opera d’arte unica nel suo genere. MCPura Cielo Frozen magma fa parte del programma BottegaFuoriserie, attraverso il quale miriamo a elevare la creazione di veicoli su misura senza tempo attingendo alla nostra storia e alla nostra visione, rendendo ogni nostra auto un vero simbolo di eccellenza italiana e pura performance ”.