Mansory ha aperto in Egitto, per festeggiare ha messo le mani sulla BMW M5

Mansory ha una filiale in Egitto. Una notizia che in pochi conoscono, e che probabilmente sarebbe rimasta nell’ombra se non fosse per un profilo Instagram che ha messo in mostra tanta bella roba. Il progetto si chiama BMW M5 P850 Pharaohs Edition, è stato presentato al First Nile Boat by Four Seasons Hotel Cairo e porta con sé tutto il repertorio che ci si aspetta dal preparatore tedesco, nel bene e nel male.

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Il nome Pharaohs Edition non nasconde alcun rimando stilistico alle piramidi. È solo un’etichetta geografica, un omaggio al mercato di destinazione. Questa M5, nella sostanza, è la stessa super berlina da 2,3 tonnellate che divide il pubblico ogni volta che compare su uno schermo, con l’aggiunta di un body kit che Mansory ha costruito come se la moderazione fosse una parola straniera.

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All’esterno, nuovo cofano, splitter ridisegnato, minigonne vistose, diffusore posteriore a sei alette, prese d’aria aggiuntive sul paraurti, spoiler a coda d’anatra e un secondo spoiler sopra il lunotto. Tre terminali di scarico centrali completano la scena. Il tutto in nero lucido su sfondo scuro, scelta che, paradossalmente, fa sembrare l’auto meno aggressiva di quanto probabilmente sia dal vivo.

I cerchi a razze V con finitura nera si intravedono appena, ma lasciano vedere le pinze freno blu, uno dei pochi elementi cromatici dell’intera BMW M5 insieme ai dettagli nella parte bassa della carrozzeria.

Dentro, Mansory ha lasciato la propria firma sui poggiatesta, sui tappetini e sul poggiapiedi. Pelle bicolore nero-blu, qualche inserto in fibra di carbonio, logo del preparatore ricamato in blu. Niente di rivoluzionario.

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Il nome P850 indica gli 850 CV. Rispetto alla M5 G90 di serie, che eroga già 727 CV grazie al V8 biturbo da 4,4 litri in configurazione ibrida plug-in, il guadagno è di circa 123 CV. Lo 0-100 della versione standard si ferma a 3,4 secondi. Mansory non ha comunicato i dati prestazionali della P850.

Sul prezzo egiziano, il sito ufficiale BMW locale non lista nemmeno la M5 2026. Secondo fonti terze, si parte da circa 12,85 milioni di sterline egiziane, equivalenti a circa 207.000 euro. In Germania la M5 parte da 145.200 euro.