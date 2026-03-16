Coppa delle Alpi St. Moritz Edition 2026: doppietta Fiat

La Coppa delle Alpi St. Moritz Edition 2026 si è chiusa con grande soddisfazione del pubblico e dei partecipanti. L’evento, della galassia 1000 Miglia, ha offerto note di grande interesse, che non sono sfuggite alle attenzioni dei protagonisti. Molto apprezzati gli scenari ambientali dove il meeting si è snodato, con quelle note di classe solitamente connesse alle manifestazioni per auto storiche.

Advertisement

Gli onori della gloria, nella gara di regolarità turistica, sono andati ad Alberto Aliverti e Sergio Carrara, autori di una prova maiuscola e senza particolari sbavature, a bordo della loro Fiat 508 C del 1937. In totale le penalità accumulate sono state quasi 618. La performance ha consentito ad Aliverti di bissare il primato ottenuto nella scorsa edizione della winter race di 1000 Miglia.

Come già scritto in un precedente articolo, la Coppa delle Alpi St. Moritz Edition 2026 ha preso le mosse nella giornata di giovedì 12 marzo. Dopo le verifiche tecniche e sportive, sotto un intenso Sole, gli oltre 60 equipaggi, provenienti da diverse aree del mondo, hanno iniziato la loro sfida al cronometro. Nella prima frazione, si sono misurati con i pressostati fra Madulain, Zuoz, la Cava di Montebello e la Bobrun di Celerina.

Advertisement

Il giorno dopo, per la seconda frazione di gara, i partecipanti hanno affrontato un itinerario di 275 chilometri: il più lungo dell’evento. Ancora una volta il meteo è stato dalla loro parte, con un clima assolato e temperature quasi primaverili. In questo scenario climatico favorevole, le auto storiche hanno proseguito la loro marcia, spingendosi in territorio italiano, fino alla Valtellina.

Coppa d’Oro delle Dolomiti 2020

Dal controllo a timbro nella storica piazza Kuerc di Bormio, le vetture sono risalite verso i passi Foscagno ed Eira, sfilando oltre i 2.200 metri di quota prima di testare l’aderenza sulle prove del Ghiacciodromo di Livigno. Poi il rientro in Svizzera attraverso la Biosfera UNESCO dell’Engadina e il suggestivo Monastero di Müstair, con una classifica ancora aperta a diversi scenari, per lo scarto di penalità piuttosto contenuto fra gli equipaggi al vertice.

Advertisement

A segnare un cambio di passo, nella geografia di classifica ed anche nella trama emotiva della Coppa delle Alpi St. Moritz Edition 2026 ci ha pensato una brusca inversione del meteo, che dalle belle giornate, di impronta tipicamente primaverile, è passato ad un clima tipicamente invernale, con una copiosa nevicata che ha investito il tragitto nella terza tappa.

Le vette imbiancate delle alture di Peist hanno fatto da sfondo alle danze, dopo il passaggio dalla Cava di Montebello, quando il colorato e rombante corteo di auto storiche si è spinto verso Langwies. Dopo il passaggio lungo il Lago di Obersee e la sosta ad Arosa, i partecipanti alla gara di regolarità turistica della galassia 1000 Miglia si sono tuffati in un’esperienza insolita, al suo debutto nella geografia dell’evento: il trasferimento ferroviario nel tunnel della Vereina.

Advertisement

Salire con le proprie vetture a bordo del treno per percorrere i 19 chilometri tra Klosters e Susch ha rappresentato una parentesi suggestiva prima del rientro finale a St. Moritz. Qui si è chiusa la Coppa delle Alpi St. Moritz Edition 2026, con due auto italiane sui gradini più alti del podio. Alle spalle dei già citati Aliverti e Carrara, che si sono assicurati il successo a bordo di una Fiat 508 C, sono giunti Francesco e Giuseppe Di Pietra, su Fiat 508 C Balilla, con circa 640 penalità. Terzo posto finale per una Porsche.

La Coppa delle Dame è andata a Lucilla Sartori ed Emanuela De Gressi su Austin Haeley 100 Bn 1 del 1955, quattordicesime in classifica generale. Ai vincitori assoluti, ai primi di categoria e ai trionfatori nella classifica delle prove di media sono state consegnate le 8 ambite garanzie di accettazione alla 1000 Miglia 2027, che celebrerà il centenario della mitica “Freccia Rossa”, considerata da Enzo Ferrari la gara più bella del mondo.

Advertisement

Classifica Coppa della Alpi St. Moritz Edition 2026

Foto 1000 Miglia Official

1 ALIVERTI Alberto – CARRARA Sergio – Fiat 508 C

2 DI PIETRA Francesco – DI PIETRA Giuseppe – Fiat 508 C Balilla

3 SANGIOVANNI Celestino – SANGIOVANNI Oreste – Porsche 356 A

4 FONTANELLA Gianmario – COVELLI Anna Maria – Fiat 514 S

5 HOUTKAMP John – HOUTKAMP VAN BUSSEL Chelly – MG Rv8

6 GINESI Stefano – GINESI ROHR Susanna – Porsche 911 T

7 EHLEN Ralf – KOPPEL Heike – Volkswagen Golf Gti

8 LUSSER Carlo – LUSSER Heike – Porsche 911 2.4 T

9 DECREMER Michel – MARTENS Marie Claire – Alfa Romeo Giulia 1600

10 PASTORE Matteo Rocco – AVANZA Paola – Porsche 356 A

11 GROENVELD Ronny – BROUWERS Job – Volvo Pv544 Sport

12 GERBER Peter – LEUENBERGER Alice – Volvo 544 B18 Sport

13 CAZZANIGA Giuseppe – CARONNI Daniela Maria – Porsche 356 A

14 SCHRADER Norbert – SCHRADER Ute – Porsche 911 2.7 T

15 DE JONG Johan – PETRESKI Marc – Audi Quattro

Le altre auto storiche italiane in gara

17 GAYLE SCHIGIEL Lisa – GESSLER Mark – Lancia Fulvia Sport 1600

18 ZANOTTI Alceo – CECCARDI Guido – Fiat 1100 Tv Trasf.

28 HSU Ping – CHIU Daisy – Alfa Romeo Gt Junior

29 MICOLUCCI Louis Massimo – RAGAN Jocelyn Sue – Lancia Fulvia Sport Z.

32 CORDILL Kirk Matthew – CORDILL Wendy Eckelkamp – Lancia Fulvia Sport 1600

36 FILIUS Cornelis – VAN’T SLOT Robert – Fiat 1100/103

39 RIEDIKER Daniel – PERGOLINI Dario – Lancia Delta Integ Evo

41 DENBEE Michael – PEDERSOLI Paolo – Fiat 1100/103 Tv S

54 ENGELHORN Ana – KYVALOVA Katarina – Lancia Fulvia 1300

57 GOMEZ DE AVILA Luis Sanchez – GUTIERREZ MONCADA Maria Luz -Alfa Romeo Giulietta S

59 GALPERTI Nicola – TOGNI Marco – Lancia Aurelia B20 Gt

RET KOLLER Patrick – BICKFORD SAK Pamela – Alfa Romeo Giulia T.I.

RET BERTELLI Patrizio – CASSINA Carlo – Ferrari 275 Gtb

RET COMOLATTI Diego – CARDARELLI COMOLATTI Valeria – Lancia Aurelia B20 Gt

Foto 1000 Miglia Official Foto 1000 Miglia Official Foto 1000 Miglia Official Foto 1000 Miglia Official Foto 1000 Miglia Official

Fonte | 1000 Miglia