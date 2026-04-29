Stellantis si avvicina al mezzo milione di auto connesse vendute in Sud America

Stellantis chiude un altro importante capitolo della sua strategia digitale: celebra i cinque anni dal lancio delle prime auto connesse nella regione, oltre al traguardo di circa 500.000 veicoli prodotti con la tecnologia integrata.

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Avviato nel 2021, questo percorso ha trasformato il modo in cui i clienti Stellantis in Sud America interagiscono con i loro veicoli

Grazie a queste innovazioni, l’esperienza di guida diventa più sicura, connessa e personalizzata, offrendo assistenza, informazioni in tempo reale, integrazione digitale, vantaggi assicurativi e manutenzione prenotabile online.

Fin dal lancio dei suoi primi modelli connessi, Stellantis ha accelerato la democratizzazione della tecnologia, integrandola strategicamente nel suo ampio portfolio. Questa evoluzione, iniziata nel 2021 con i modelli Jeep Renegade e Fiat Toro, si è estesa nello stesso anno ad altri modelli come Compass, Commander, Pulse e 500e.

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Nel 2022, la tecnologia è stata introdotta su ulteriori versioni, come la Jeep Compass 4xe, la Fiat Fastback e la Pulse Abarth. L’anno successivo, ha continuato a evolversi con l’aggiunta di servizi connessi ai robusti pickup Ram (1500, 2500, 3500 e Rampage), nonché con il lancio di una soluzione di connettività per la gestione delle flotte con il Ducato. Nel 2024, anche la Jeep Grand Cherokee 4xe ha beneficiato di questa tecnologia, oltre ai veicoli utilitari di Fiat, Peugeot e Citroën.

Nel corso dell’ultimo anno, anche i modelli Peugeot 208 e 2008 sono diventati connessi, oltre all’espansione dei servizi di connettività in Argentina e Cile. Già nel 2025, i nuovi modelli Leapmotor in Sud America saranno connessi fin da subito. Stellantis ha iniziato il 2026 accelerando la sua offerta di connettività con la Fiat Strada, il modello più venduto nella regione.

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“Avvicinandoci al mezzo milione di veicoli connessi, non stiamo semplicemente celebrando un numero, ma il reale impatto che questa tecnologia ha sulla vita quotidiana dei nostri clienti”, afferma Gisele Tonello, Vice President of Software Business Management per il Sud America. “La nostra strategia è chiara: integrare software, dati e servizi come parte essenziale del prodotto, ponendo i consumatori al centro dell’esperienza. Questo ci permette di comprendere le esigenze degli utenti, anticipare i servizi e creare un legame profondo con chi guida i veicoli dei nostri marchi. Stiamo costruendo una mobilità che sia, soprattutto, intelligente, adattiva e incentrata sulle persone.”

Il traguardo dei cinque anni conferma la capacità di Stellantis di integrare lo sviluppo globale con le competenze locali. Il lavoro costante del team in Sud America è stato fondamentale per lo sviluppo di soluzioni in linea con le specificità del mercato regionale. Con un piano ambizioso per il 2026, che prevede l’espansione della connettività nei nuovi modelli, Stellantis ribadisce il suo impegno a guidare l’evoluzione tecnologica del settore automobilistico, garantendo un futuro della mobilità sempre più connesso.