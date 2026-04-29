Ferrari Purosangue: assetto più rigido e V12 più emozionante nella nuova versione

Ferrari rende la sua Ferrari Purosangue ancora più estrema con l’arrivo del nuovo pacchetto Handling Speciale, una soluzione pensata per esaltare il carattere dinamico del SUV di Maranello e rafforzarne il ruolo tra i modelli ad alte prestazioni più coinvolgenti del segmento.

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Il nuovo pacchetto Handling Speciale irrigidisce l’assetto della Ferrari Purosangue rendendolo ancora più sportivo

La novità principale riguarda l’assetto. Il pacchetto introduce una nuova calibrazione per le sospensioni adattive, ora più rigide e orientate alla guida sportiva. Secondo quanto emerso, questa modifica permette di ridurre il rollio del 10%, migliorando la precisione in curva e la sensazione di controllo nei cambi di direzione più decisi.

Non cambia soltanto il comportamento di Ferrari Purosangue sull’asfalto. Ferrari è intervenuta anche sulla gestione del cambio automatico, con una mappatura rivista per rendere le cambiate più marcate e coinvolgenti. L’effetto diventa ancora più evidente nelle modalità Race ed ESC-Off, mentre in modalità manuale l’accentuazione delle cambiate entra in gioco a partire da 5.500 giri/min.

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Il pacchetto lavora anche sull’esperienza sonora. Il V12 della Ferrari Purosangue, già elemento centrale dell’identità del modello, viene amplificato nell’abitacolo nelle fasi di avviamento e accelerazione, aumentando il coinvolgimento emotivo al volante.

Dal punto di vista estetico, Ferrari Purosangue con Handling Speciale si riconosce per i nuovi cerchi diamantati, le minigonne laterali in fibra di carbonio e il Cavallino Rampante nero sul posteriore. All’interno compaiono targhette dedicate dietro i sedili posteriori e una grafica specifica lungo le soglie delle portiere.

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L’obiettivo appare chiaro: consolidare la reputazione della Purosangue come SUV pensato prima di tutto per chi ama guidare. Al suo debutto, nel 2023, era già stata indicata come riferimento della categoria, davanti all’Aston Martin DBX 707. Oggi, però, la concorrenza è più agguerrita, con rivali come DBX S, Range Rover Sport SV e Bentley Bentayga Speed.