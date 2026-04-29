Alfa Romeo Junior conquista il mondo: oltre 70.000 ordini e nuovi lanci tra Messico e Singapore

Il successo di Alfa Romeo Junior continua a correre a ritmo sostenuto sui mercati internazionali. Dal lancio, la compatta del Biscione ha già superato quota 70.000 ordini a livello globale, confermando l’interesse crescente verso un modello che rappresenta una delle scommesse più strategiche per il futuro del marchio Alfa Romeo.

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Alfa Romeo Junior supera quota 70.000 ordini e conferma l’appeal internazionale del Biscione

A sottolinearlo è stato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, attraverso un post su LinkedIn in cui ha evidenziato l’ottima accoglienza riservata alla vettura e il recente debutto in due mercati chiave: Messico e Singapore. Due tappe che rafforzano la dimensione internazionale del progetto e dimostrano come Alfa Romeo Junior stia riuscendo a parlare a pubblici molto diversi, mantenendo intatta l’identità sportiva e premium del brand.

A Singapore, la protagonista è stata la Junior Elettrica, con consegne previste verso la fine del secondo trimestre 2026. La presentazione si è svolta presso il nuovo Alfa Romeo Experience Centre, grazie al supporto dei partner locali Red Rock e Rosso Motor. Uno spazio pensato non solo per mostrare il prodotto, ma anche per creare un punto di incontro dedicato alla community degli Alfisti, valorizzando esperienza, relazione e immersione nel marchio.

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In Messico, invece, Alfa Romeo Junior è stata presentata a Città del Messico in un evento guidato da Daniel Gonzalez, CEO di Stellantis México. Dopo il lancio, la vettura è stata protagonista di un viaggio mediatico di 400 km verso San Miguel Allende, percorso scelto per mettere in evidenza le qualità dinamiche della compatta sportiva italiana.

Del resto la cosa non ci stupisce più. Possiamo ben dire che Alfa Romeo Junior rappresenta un tassello decisivo nella crescita globale del Biscione. Compatta, elettrica e dal forte carattere, punta a conquistare nuovi clienti senza tradire la passione che da sempre accompagna Alfa Romeo. Nonostante l’accoglienza degli alfisti per questo modello non sia stata tenera, in realtà possiamo dire con certezza che il suo debutto ha fatto decisamente bene alla casa automobilistica milanese.