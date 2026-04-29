La Spider che manca ad Alfa Romeo: eleganza e grinta per sfidare Mazda MX-5

Una nuova Alfa Romeo Spider per riportare il Biscione nel mondo delle roadster compatte, oggi dominato da Mazda. Non è un modello ufficiale, ma un concept digitale immaginato dal creatore Bruno Callegarin e pubblicato sui social, accompagnato da un messaggio chiaro: l’idea nasce per colmare un’assenza che dura ormai da molto tempo nella gamma Alfa Romeo e per inserirsi in concorrenza con Mazda, marchio che oggi detiene la corona di auto spider più venduta al mondo.

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Ecco la nuova Alfa Romeo Spider di Bruno Callegarin pensata per sfidare Mazda MX-5

Le immagini mostrano una vettura bassa, filante e dal forte impatto emozionale. Il profilo è quello classico di una sportiva scoperta: cofano lungo, abitacolo arretrato, carreggiate larghe e coda corta. La carrozzeria rossa esalta le superfici tese e muscolose, mentre la variante con tetto rigido grigio suggerisce anche una possibile interpretazione coupé o targa.

Il frontale appare moderno e aggressivo, con fari sottili e un’impostazione molto schiacciata verso l’asfalto. Al posteriore, invece, emergono richiami più scenografici: fari circolari, spalle larghe, diffusore nero e terminale centrale triangolare, un dettaglio che richiama immediatamente il linguaggio sportivo Alfa Romeo. I cerchi a cinque fori reinterpretati completano un insieme dal sapore italiano, elegante ma grintoso.

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Il progetto di Callegarin guarda idealmente alla tradizione della Duetto, ma con proporzioni e soluzioni stilistiche da spider contemporanea. Una possibile rivale della Mazda MX-5, dunque, almeno sul piano dell’immaginazione digitale: leggera, compatta, emozionale e pensata per chi cerca il piacere di guida più puro.

Per ora resta soltanto un render indipendente, non legato a piani ufficiali del marchio. Ma il successo riscosso sui social conferma una cosa: il pubblico continua a desiderare una vera Alfa Romeo Spider. E una proposta così potrebbe riaccendere una delle pagine più romantiche della storia del Biscione. Speriamo che con il programma Bottega Fuoriserie qualcosa del genere possa uscire fuori nei prossimi anni.