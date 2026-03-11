Nuova Fiat Pandina: la vera sfida sarà diventare iconica

Nuova Fiat Pandina è una delle novità più attese tra quelle che la casa torinese svelerà da qui al 2030. Il suo debutto secondo indiscrezioni potrebbe avvenire nel 2028 o nel 2029 ma sull’anno di presentazione si attendono conferme ufficiali che potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi. Infatti si attende il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis per comunicare le novità relative alla gamma di Fiat.

Prodotta a Pomigliano su una nuova piattaforma le aspettative sulla nuova Fiat Pandina sono elevatissime

Di certo sappiamo che la nuova Fiat Pandina continuerà ad essere prodotta in Italia rappresentando insieme alla nuova Fiat 500 le due city car mad in Italy. Ancora una volta ad ospitare la produzione di questa vettura al pari dell’attuale generazione sarà lo stabilimento Stellantis di Pomigliano che in questa maniera ha il futuro garantito. Tra l’altro oltre a questa auto per la fabbrica campana si parla di altri due modelli in arrivo su piattaforma STLA Small.

La nuova Fiat Pandina dunque avrà l’arduo compito di sostituire l’attuale Panda sul mercato da una vita e sempre da numero uno in Italia come confermano le classifiche di vendita. Non sarà facile dunque rimpiazzarla e dunque la futura generazione che avrà un look totalmente rinnovato dovrà puntare sull’iconicità per poter eguagliare se non addirittura fare meglio della Panda attuale. Per questo si farà ricorso ad un look distintivo con molti elementi di design presi direttamente dalla Grande Panda ma anche dalla Panda anni ’80 di prima generazione e dunque l’auto avrà anche un piccolo tocco retrò un qualcosa che dovrebbe contribuire ad aumentare il gradimento del pubblico nei suoi confronti.

La nuova Fiat Pandina nascerà su una nuova piattaforma ma con dimensioni simili al modello attuale. Arriverà sul mercato in versione elettrica e anche ibrida. Non dovrebbe esserci la versione a benzina ma visto come cambiano le cose velocemente non ci sentiamo di escluderelo al 100 per cento. Di sicuro la vettura si caratterizzerà come l’attuale generazione per l’ottimo rapporto qualità prezzo con un prezo di partenza che dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 mila euro al netto di promozioni varie. Anche la versione elettrica sarà competitiva e come confermato dal CEO di Fiat Olivier Francois avrà un prezzo sicuramente al di sotto dei 15 mila euro. Insomma sarà lei la mitica E-Car di cui si parla a proposito di Fiat per rilanciare le vendite in Europa e democraticizzare il trasporto privato.