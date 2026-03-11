Leapmotor C10 REEV Hybrid votata “Plug-in Hybrid dell’anno” in Portogallo

Leapmotor C10 REEV Hybrid si è aggiudicata il premio “Plug-in Hybrid of the Year” nell’edizione 2026 del premio “Seguro Direto Car of the Year / Crystal Steering Wheel Trophy” . Lanciata sul mercato portoghese nel 2025, la Leapmotor ottiene così il suo primo riconoscimento nazionale per la qualità dei suoi modelli e della sua tecnologia, nell’ambito dell’iniziativa più prestigiosa del settore automobilistico in Portogallo.

Leapmotor C10 premiata in Portogallo

Il premio riconosce l’innovazione tecnologica e la proposta distintiva del SUV elettrificato del marchio, che unisce l’esperienza di guida di un veicolo elettrico alla sicurezza e alla tranquillità di un’autonomia estesa garantita da un efficiente sistema di estensione dell’autonomia. Il premio è stato consegnato a João Camara, Direttore Commerciale di Leapmotor Portogallo.

Il Trofeo Auto dell’Anno Assicurazione Diretta / Volante di Cristallo, organizzato da Expresso e SIC Notícias, è il più antico e prestigioso premio automobilistico in Portogallo. Il premio viene assegnato ogni anno da una giuria di giornalisti specializzati, dopo un rigoroso processo di test e valutazione che considera criteri quali design, prestazioni, qualità, sicurezza, tecnologia, efficienza e rapporto qualità-prezzo.

Leapmotor C10, dotata di tecnologia intelligente di autonomia estesa, è stata sviluppata per offrire un’esperienza di mobilità elettrica completa, eliminando la cosiddetta “ansia da autonomia”. Il modello combina un motore elettrico da 158 kW (215 CV) con un motore a benzina da 1,5 litri che funziona esclusivamente come generatore per produrre elettricità quando necessario. Pertanto, a differenza dei tradizionali ibridi, le ruote sono azionate esclusivamente dal motore elettrico.

Questa soluzione consente a Leapmotor C10 un’autonomia complessiva di oltre 970 chilometri, mantenendo i vantaggi della guida elettrica: silenziosità, risposta immediata ed elevata efficienza energetica. La batteria da 28,4 kWh garantisce un’autonomia elettrica fino a 145 km (WLTP), mentre il consumo di carburante combinato è di 0,4 l/100 km, con emissioni di CO₂ di 10 g/km.

La tecnologia REEV (Range-Extended Electric Vehicle) offre quindi il meglio di entrambi i mondi: guida essenzialmente elettrica per l’uso quotidiano e la flessibilità necessaria per i viaggi a lunga distanza e nelle aree con infrastrutture di ricarica elettrica limitate. Dunque Per Leapmotor C10 un’altra buona notizia dall’Europa, un continente che si sta rivelando molto generoso con le vetture della casa automobilistica cinese entrata a far parte di Stellantis grazie all’accordo avvenuto tra le due aziende negli scorsi anni.