Ram ProMaster City: più carico, più spazio e un prezzo interessante

Il nuovo Ram ProMaster City 2027 torna nella gamma Ram Professional come soluzione pratica e immediatamente operativa per il mondo del lavoro. Pensato per rispondere alle esigenze di aziende e flotte, unisce capacità da veicolo commerciale di Classe 2 a dimensioni esterne più contenute, ideali per l’uso quotidiano in città. Offre un vano di carico ampio e ben sfruttabile, una dotazione di sicurezza più evoluta e una versatilità superiore rispetto al passato. Allo stesso tempo conserva uno dei suoi punti di forza principali: proporzioni compatte e facili da gestire, perfette per muoversi nei contesti urbani più congestionati.

“Quando il nuovo ProMaster City arriverà presso le concessionarie all’inizio del prossimo anno, sarà l’unico furgone commerciale di medie dimensioni in vendita negli Stati Uniti”, ha dichiarato Tim Kuniskis, responsabile dei marchi nordamericani, della divisione SRT Performance e del marketing retail. “Nonostante il nostro posizionamento di mercato unico, Ram Professional non si ferma; stiamo alzando l’asticella della competitività e soddisfacendo le aspettative delle piccole imprese”.

Disponibile negli allestimenti Tradesman e SLT, e nelle configurazioni furgone o station wagon con cinque o otto posti a sedere, il ProMaster City 2027 arriverà negli USA nel primo trimestre del 2027 a un prezzo di partenza previsto inferiore a $ 40.000, il costo di acquisto più basso nel segmento dei furgoni commerciali. Il Ram ProMaster City 2027 torna nella gamma Ram Professional insieme al Ram 1500, al Ram 2500/3500 per impieghi gravosi, al Ram 3500/4500/5500 Chassis Cab e al Ram ProMaster van.

Che si tratti di consegne a domicilio, trasporto degli attrezzi di un artigiano professionista o trasporto di passeggeri, il nuovissimo ProMaster City 2027 è progettato e realizzato per affrontare ogni situazione. Costruito sulla collaudata piattaforma commerciale Stellantis, che ha supportato aziende in tutto il mondo con miliardi di miglia percorse e oltre 1,5 milioni di unità vendute, il nuovo ProMaster City entra nel mercato nordamericano con una comprovata resistenza al suo interno. Tuttavia, gli ingegneri Ram Professional hanno sottoposto il ProMaster City a tutti i severi test reali previsti per i veicoli commerciali in Nord America.

Lo sviluppo globale con perfezionamenti specifici per ogni regione garantisce che il Ram ProMaster City 2027 sia pronto ad affrontare gli scenari imprevisti e critici che spingono i veicoli commerciali al limite. Il risultato è un furgone commerciale più robusto, funzionale e confortevole, che supera i già elevati standard stabiliti dal suo predecessore.

L’architettura monoscocca a trazione anteriore del ProMaster City offre diversi vantaggi, tra cui una maggiore rigidità torsionale, un peso a vuoto inferiore e una minore complessità dei componenti. Sul campo, questo si traduce in una migliore dinamica di guida ed efficienza, oltre a una trazione sicura in condizioni meteorologiche avverse o su superfici stradali irregolari. Forse la cosa più importante per i clienti commerciali è che le basi del ProMaster City gli conferiscono un carico utile maggiore con un piano di carico piatto, basso e ampio.

Il nuovo ProMaster City offre oltre 4,7 metri cubi di capacità di carico con un piano di carico lungo 111 pollici, ovvero oltre 2,7 metri. Queste specifiche consentono al nuovo ProMaster City di ospitare facilmente materiali da costruzione comuni, come cartongesso, compensato da 1,22 x 2,44 metri e legname da costruzione, con spazio a disposizione. Il piano di carico presenta un gradino posteriore basso di poco più di 58 cm per facilitare l’ingresso e l’uscita, oltre a oltre 122 cm (1,22 metri) tra i passaruota posteriori, ovvero spazio sufficiente per contenere un pallet standard statunitense. Il ProMaster City può trasportare due persone.

Il design squadrato del cassone ribaltabile, che descrive la sezione della carrozzeria man mano che si avvicina al tetto, significa anche che il nuovo ProMaster City mantiene un’area di carico pressoché identica dal piano di carico al tetto, con oltre 162 cm di larghezza complessiva. Ciò significa che gli oggetti verticali possono essere spinti verso gli angoli del cassone senza sprecare spazio prezioso: una soluzione ideale per allestimenti come scaffalature, vani portautensili e moduli per banchi da lavoro.

Per i lavori pesanti, il nuovo Ram ProMaster City trasporta e traina una tonnellata, offrendo una capacità di carico utile di oltre 900 kg e una capacità di traino mirata di 900 kg con il gancio di traino opzionale di Classe 3 con attacco da 5 cm. Grandi numeri per un furgone di medie dimensioni offrono alle aziende spazio per crescere.

Sebbene il nuovo ProMaster City 2027 offra “di più” nella maggior parte delle aree, richiede meno in aree importanti per i clienti commerciali. Con un’altezza di poco inferiore a 199 cm, il modello 2027 è l’unico furgone commerciale di Classe 2 inferiore a 203 cm, il che gli consente di accedere facilmente alla maggior parte dei garage e dei parcheggi urbani. La linea del tetto bassa offre comunque un’altezza di carico di 137 cm.

Ram ProMaster City è dotato di serie di una porta scorrevole lato passeggero con un’apertura di oltre 91 cm di larghezza e 122 cm di altezza. Nella parte posteriore, i clienti possono scegliere tra due diverse configurazioni delle porte, adattando il furgone al loro lavoro. Sono disponibili porte posteriori a battente a 180 gradi, con funzionalità per il carico con carrelli elevatori e per lavorare in spazi ristretti. Entrambe le porte posteriori inizialmente si aprono a 90 gradi. Per il carico in banchina, le porte possono oscillare a 180 gradi con una semplice pressione di un pulsante di sblocco sul fermo della porta. Il fermo si riaggancia automaticamente alla chiusura della porta.

Ram ProMaster City 2027 è l’unico furgone di Classe 2 con portellone posteriore opzionale, con vetro fisso, sbrinamento e tergicristallo. Il portellone amplia l’utilità del ProMaster City per una gamma più ampia di attività, sia che gli operatori necessitino di uno spazio di lavoro semi-coperto con il portellone aperto o di un rapido accesso al carico con un solo passaggio, con il vantaggio di una migliore visibilità posteriore.

Il ProMaster City 2027 è alimentato da un motore turbocompresso a 4 cilindri in linea da 1,6 litri montato trasversalmente, collegato a un cambio automatico a otto rapporti. Bilanciando efficienza e potenza, il quattro cilindri potenziato interamente in alluminio eroga 166 cavalli e una coppia di ben 300 Nm. A livello globale, il Ram ProMaster City è l’unico furgone commerciale Stellantis di Classe 2 a utilizzare questa combinazione di motore e trasmissione, una scelta ingegneristica per soddisfare al meglio le esigenze specifiche del mercato nordamericano.

Il cambio automatico a otto rapporti di origine Aisin presenta un rapporto di trasmissione finale di 3,33:1 e garantisce un’accelerazione brillante, fluida e affidabile con punti di cambiata ottimizzati per la fascia di potenza del motore e gli ambienti di guida urbani. Le marce possono essere selezionate manualmente utilizzando i comandi al volante standard, offrendo al conducente un maggiore controllo quando necessario.

La potenza viene trasmessa alle ruote anteriori per un’aderenza ottimale, una ridotta complessità dei componenti e un piano di carico libero. Il Ram ProMaster e il ProMaster City sono gli unici due furgoni commerciali di Classe 2 dotati di trazione anteriore.