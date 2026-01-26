Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: si farà di tutto per un’anteprima entro fine 2027

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, il CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ha confermato il debutto delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia nel 2028. Questo significa che commercializzazione e produzione inizeranno solo quell’anno. Per quanto riguarda la produzione da Cassino ci giunge inoltre una voce secondo cui difficilmente prima di metà 2028 si muoverà foglia. Ovviamente questo non significa che una prima anteprima delle nuove Giulia e Stelvio o comunque di una delle due non possa avvenire nella parte finale del 2027. Si tratta proprio dello stesso periodo in cui verrà messa fine alla produzione delle attuali versioni.

L’anteprima delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia? C’è qualche speranza per la fine del 2027 anche se la produzione avverrà solo nel 2028

Anzi ci è giunta voce che la casa automobilistica del biscione farà di tutto per mostrare le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia entro fine 2027, o quanto meno una delle due. Si spera così di rendere questo ritardo più sopportabile visto che inizialmente la nuova Stelvio avrebbe dovuto debuttare nel 2025 e la nuova Giulia nel 2026. Non sarà facile perchè, come vi dicevamo nei giorni scorsi e come confermato da Ficili stesso, si sta partendo quasi da zero dopo la decisione di stravolgere i piani iniziali che prevedevano solo motori elettrici per le due future vetture del biscione.

Ovviamente non si tratterà solo di aggiungere motori ma le modifiche che andranno fatte alle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono molto più profonde a livello di carrozzeria e di telaio. Anche il design sarà interessato dagli interventi e questo dovrebbe portare ad alcune modifiche estetiche importanti rispetto a quanto visto fino ad oggi specie con la nuova Stelvio dato che di Giulia per la verità non ci sono ancora foto spia o teaser.

Poi comunque diciamo la verità, la nuova dirigenza del biscione ha deciso di prendersi dell’altro tempo in quanto si sa che questa volta non si può assolutamente sbagliare nulla. Queste due auto e il loro successo commerciale sono fondamentali per il futuro del marchio. Dunque ogni piccolo dettaglio va sistemato in maniera da raggiungere la perfezione o quasi. Non si può sottovalutare nessun aspetto dal design, ai motori, dalla qualità alla tecnologia tutto dovrà essere assolutamente perfetto. Vedremo se questi anni in più che Alfa Romeo si sta prendendo per lanciare le nuove top di gamma avranno avuto senso o no.