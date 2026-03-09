Alfa Romeo protagonista al Morning Club di m2o con il DJ set di Samuel alla Fabbrica del Vapore

La Fabbrica del Vapore di Milano si è riaccesa con musica, pubblico e un’atmosfera diversa dal solito grazie al quarto appuntamento dell’m2o Morning Club, il format ideato da Radio m2o che sta provando a cambiare il modo di vivere il clubbing in città. Protagonista della mattinata è stato Samuel, frontman dei Subsonica, che con il progetto L3UM4S ha firmato un DJ set capace di dare ritmo e identità a un evento sempre più riconoscibile nel panorama urbano milanese. Accanto alla musica, anche Alfa Romeo ha avuto un ruolo centrale come main sponsor dell’appuntamento, confermando la volontà del marchio di presidiare spazi culturali contemporanei e di parlare direttamente a nuove comunità creative.

Il Morning Club nasce con un’idea precisa: portare l’energia della musica dance fuori dagli orari tradizionali della nightlife e inserirla in un contesto diurno, più leggero, più accessibile e più vicino ai ritmi di una socialità contemporanea. Il format si sviluppa infatti la domenica mattina, dalle 10 alle 15, e punta su una formula di soft clubbing che mette insieme musica, incontro, benessere e condivisione. Un modo diverso di stare insieme, pensato soprattutto per Gen Z e Millennials che cercano nuove modalità di fruizione dell’intrattenimento, lontane dai codici più classici del club notturno.

In questo scenario, la presenza di Alfa Romeo appare coerente con una strategia che da tempo vede il marchio muoversi oltre i confini tradizionali dell’automobile, per entrare in dialogo con mondi come la musica, il design e le culture urbane. Non si tratta soltanto di una sponsorizzazione in senso stretto, ma di una scelta di posizionamento che punta a legare l’identità del brand a contesti capaci di esprimere energia, autenticità, innovazione e passione. Valori che la casa italiana rivendica come parte del proprio DNA e che trovano nel Morning Club un terreno narrativo particolarmente efficace.

All’interno dell’evento milanese, Alfa Romeo ha esposto la Junior Ibrida Edizione Milano Cortina 2026, integrandola nell’esperienza complessiva non solo come prodotto, ma come simbolo di una certa idea di mobilità urbana. Una mobilità più fluida, positiva, dinamica, che si inserisce in una città vissuta non solo come spazio da attraversare, ma anche come luogo di incontro, espressione e condivisione. In questo senso, l’auto diventa parte del racconto: un oggetto di design e performance, ma anche un segno visibile di una visione più ampia del movimento contemporaneo.

A dare ulteriore forza all’appuntamento è stata la presenza di Samuel, voce storica dei Subsonica e figura centrale nella scena elettronica italiana. Il suo DJ set ha portato alla Fabbrica del Vapore una miscela di intensità, esperienza e riconoscibilità sonora, confermando il suo profilo di artista capace di attraversare epoche e linguaggi senza perdere coerenza. Samuel rappresenta infatti uno di quei musicisti che hanno saputo mantenere un’identità forte lungo tre decenni di trasformazioni del panorama musicale italiano, restando un punto di riferimento per chi guarda alla musica come linguaggio di ricerca e di appartenenza.

La sua partecipazione al Morning Club si collega inoltre a un’altra collaborazione recente che vede Alfa Romeo al fianco dei Subsonica. Il marchio è infatti Official Mobility Partner del tour “Cieli su Torino 96 26”, in programma dal 31 marzo al 4 aprile alle OGR di Torino, un evento già sold out con cui la band celebra trent’anni di attività. Un legame che rafforza ulteriormente il dialogo tra Alfa Romeo e una delle realtà musicali più rappresentative della scena torinese e nazionale, costruendo un ponte tra il marchio e un immaginario culturale che unisce città, innovazione e identità.

Questa presenza nel mondo musicale non è isolata, ma si inserisce in un percorso più ampio. Alfa Romeo è stata infatti anche Mobility Partner del C2C Festival 2025, una delle rassegne avant-pop più rilevanti in Europa, a conferma di una strategia che punta a intercettare linguaggi, sensibilità e stili di vita vicini alle nuove generazioni. L’obiettivo sembra essere quello di costruire una relazione più diretta con pubblici che non cercano soltanto un prodotto, ma un universo di valori e riferimenti culturali in cui riconoscersi.

Il Morning Club, del resto, fa parte del progetto “Fuori Massena”, iniziativa con cui Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o portano simbolicamente fuori dagli studi di via Massena la propria presenza, incontrando il pubblico attraverso eventi dal vivo e occasioni condivise. È in questo tipo di contesti che Alfa Romeo prova a rafforzare il proprio posizionamento, mostrando una capacità di adattarsi ai cambiamenti della socialità urbana senza rinunciare alla propria identità.

Alla Fabbrica del Vapore, tra musica elettronica, socialità diurna e nuovi codici del vivere urbano, il marchio ha così trovato un’altra occasione per raccontarsi in modo diverso. Non più solo attraverso la strada o la performance automobilistica, ma anche attraverso esperienze culturali che parlano di energia, movimento e contemporaneità. Una direzione che conferma come Alfa Romeo stia cercando di estendere il proprio racconto ben oltre il prodotto, avvicinandosi sempre di più ai mondi in cui si formano gusti, tendenze e immaginari delle nuove generazioni.