Jeep Commander 2026 debutta in un altro mercato: tutto su design, tecnologia e motori

La nuova Jeep Commander 2026, dopo aver debuttato in Brasile arriva anche in Argentina. Il SUV di Jeep si presenta con un look rinnovato e caratteristiche migliorate. Ora include un nuovo design esterno, una telecamera a 360° e un cambio rotativo, che ne aumentano il livello di raffinatezza. Primo modello Jeep interamente sviluppato e prodotto in Sud America, consolida la tradizione Jeep nella regione e la sua posizione di punto di riferimento nel segmento dei SUV di grandi dimensioni del Paese.

Jeep Commander 2026 arriva in Argentina: integra aggiornamenti significativi per rimanere all’avanguardia nel segmento

Lanciato nel 2021, il Commander ha già superato le 70.000 unità vendute nella regione. Nell’anno in cui Jeep celebra i 10 anni di produzione nella regione, il Nuovo Jeep Commander 2026 integra aggiornamenti significativi per rimanere all’avanguardia nel segmento. Con un design rinnovato e tecnologie e dotazioni di sicurezza più all’avanguardia, il modello si evolve per soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti, senza perdere lo spirito avventuroso caratteristico del marchio.

Il rinnovamento estetico del modello rappresenta l’evoluzione più importante dal momento del suo debutto sul mercato. Il frontale si distingue per un nuovo gruppo ottico con fari a LED ridisegnati e per una griglia aggiornata che valorizza le tradizionali sette feritoie Jeep, elemento iconico del marchio. Anche il paraurti anteriore è stato rivisto per conferire una presenza più solida e moderna, mentre al posteriore spicca una nuova firma luminosa a LED continua, che dona maggiore eleganza e riconoscibilità. A completare l’aggiornamento contribuiscono cerchi dal design inedito, differenziati a seconda dell’allestimento.

All’interno, l’attenzione si concentra su tecnologia e comfort. Le versioni Overland e Blackhawk integrano una telecamera a 360 gradi, utile sia nelle manovre urbane sia nei percorsi off-road. Il nuovo selettore del cambio rotativo, disponibile su tutta la gamma, sostituisce la tradizionale leva migliorando ergonomia e spazio a bordo.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione di serie comprende sistemi ADAS di Livello 2, con assistenze avanzate alla guida e alla prevenzione degli incidenti. L’esperienza è arricchita da un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e da un sistema multimediale da 10,1 pollici con integrazione Alexa.

L’offerta motori include una variante T270 da 175 CV con trazione anteriore e un più potente 2.0 turbo Hurricane4 da 272 CV con sistema 4×4 Jeep Active Drive Low, pensato per garantire elevate capacità in fuoristrada. La versione Blackhawk aggiunge schermate dedicate alle prestazioni. Completano il pacchetto una garanzia di tre anni o 100.000 km, intervalli di manutenzione annuali e assistenza stradale continua.