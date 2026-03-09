Lancia Corse: preziosa esperienza sullo sterrato al Rally Città di Foligno

Lancia Corse ha archiviato positivamente il debutto su sterrato della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, protagonista al Rally Città di Foligno andato in scena il 6 e 7 marzo, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra 2026.

Il Rally Città di Foligno è stata la prima uscita su terra per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

La gara umbra ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso di crescita della vettura, chiamata per la prima volta a confrontarsi in un contesto agonistico su fondo sterrato dopo la prima fase di collaudi. Un banco di prova utile per raccogliere indicazioni concrete sul comportamento della vettura in condizioni più impegnative e vicine a quelle di gara.

A prendere parte all’appuntamento sono stati entrambi gli equipaggi ufficiali della squadra: da una parte Nikolay Gryazin affiancato da Konstantin Aleksandrov, dall’altra Yohan Rossel con Arnaud Dunand. Una presenza che ha consentito al team di accelerare il lavoro di sviluppo e di verificare sul campo le prime risposte della Ypsilon Rally2 HF Integrale.

L’obiettivo principale del weekend era acquisire esperienza su sterrato e raccogliere dati preziosi nell’ambiente altamente competitivo del Campionato Italiano Rally Terra. Le impegnative prove speciali intorno a Foligno, note per i loro fondi rocciosi e abrasivi, hanno offerto il test perfetto per valutare ulteriormente prestazioni e affidabilità.

Nikolay Gryazin ha offerto una prestazione forte e costante per tutta la durata dell’evento, assicurandosi un eccellente secondo posto assoluto dopo aver lottato nelle prime posizioni per tutto il rally. Il pilota 28enne ha suggellato la sua impressionante prestazione stabilendo tre tempi di prova più veloci, incluso il miglior tempo nell’ultima Power Stage, e concludendo tutte le altre prove speciali con il secondo miglior tempo. Ha infine tagliato il traguardo al secondo posto, a soli 10,2 secondi dal vincitore, sottolineando la competitività del pacchetto su terra.

Yohan Rossel ha mostrato progressi costanti durante tutto il rally. Il pilota francese, campione WRC3 2021, ha migliorato tappa dopo tappa, abbassando significativamente i suoi tempi e ottenendo diversi piazzamenti tra i primi tre. Dopo aver riscontrato alcuni problemi tecnici, Rossel si è concentrato su vari test di assetto per il resto dell’evento. Si è classificato sesto assoluto al termine dell’ultima prova speciale prima che il team decidesse di ritirare la vettura, completando un weekend incentrato principalmente sulla raccolta dati e sul continuo sviluppo della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Dopo questa incoraggiante prima esperienza su terra, Lancia Corse si concentrerà ora sulla prossima sfida: il Rally di Croazia, dove la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale proseguirà il suo programma di alto livello nella categoria WRC2.

Nikolay Gryazin, pilota ufficiale del Team Lancia Corse HF: “Il Rally Città di Foligno è stato un evento molto importante per noi. È stato il nostro primo rally su terra con la nuova Lancia, quindi l’obiettivo principale era conoscere la vettura e iniziare a prendere confidenza con la terra. Ci siamo avvicinati a questo evento in preparazione per i prossimi round su terra del WRC2 e anche per acquisire esperienza con gli pneumatici Hankook in condizioni da rally. Le prove speciali qui sono piuttosto tecniche e impegnative, il che lo ha reso un test molto utile. Passo dopo passo abbiamo capito di più sulla vettura e sull’assetto e, nel complesso, è stato un fine settimana produttivo per la squadra”.

Yohann Rossel, pilota ufficiale del Team Lancia Corse HF: “Questo evento ha segnato soprattutto un ritorno in azione. Abbiamo riscontrato alcuni problemi nel primo giro, che ci hanno fatto perdere molto tempo. Abbiamo quindi deciso di utilizzare il resto del rally per testare il maggior numero possibile di assetti in preparazione dei prossimi eventi su terra. Siamo molto contenti di aver potuto correre qui al Rally Città di Foligno. È incoragginte per il futuro e continueremo a lavorare per migliorare la vettura prima dei prossimi eventi”.

Didier Clément, Team Principal Lancia Corse HF: “Il Rally Città di Foligno, la prima apparizione della Lancia Ypsilon Rally2 Integrale HF su terra, ha permesso al team di raccogliere una grande quantità di informazioni e testare diverse filosofie di assetto. Considerata una sessione di test “a pieno regime” prima dell’ingresso della vettura in vari campionati, Yohan e Nikolay si sono divertiti molto alla guida della loro auto e la stagione si prospetta estremamente promettente”.