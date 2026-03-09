Leapmotor: il Campione del Mondo di salto in lungo Mattia Furlani è il nuovo Brand Ambassador

È il Campione del Mondo di salto in lungo Mattia Furlani il nuovo Brand Ambassador di casa Leapmotor in Italia. Il 21enne atleta azzurro è oggi considerato uno fra i più brillanti talenti della nuova generazione italiana di atleti. Col suo personale primato di 8,39 metri, Mattia Furlani incarna quello spirito di Take a Leap, ovvero l’attitudine di “fare il salto” al centro dell’idea di Leapmotor. Quella di superare i limiti e di evolvere costantemente verso nuovi traguardi.

Una filosofia che si riflette nell’identità di Leapmotor, ormai interessante protagonista della mobilità elettrica e non in Italia. Il costruttore cinese di casa Stellantis, in poco più di un anno di permanenza nel mercato Tricolore ha conquistato la leadership nel comparto destinato ai BEV. Si pensi che solamente a febbraio 2026 Leapmotor ha consegnato oltre 5.000 nuovi veicoli, incrementando le vendite del 2.196% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Leapmotor e Mattia Furlani rappresentano due realtà da primato

L’incontro al centro del sodalizio fra Leapmotor e Mattia Furlani è quello fra due realtà da primato. Uno nello sport e uno nel comparto della mobilità elettrica. Due autentiche realtà emergenti che con talento, spirito di innovazione e dedizione hanno messo al centro quello spirito di Take a Leap. Due realtà che si sono affermate in contesti fortemente competitivi, ovvero quelli legati all’atletica leggera e al mercato dell’auto italiano.

Secondo quanto ammesso da Federico Scopelliti, che è Country Manager di Leapmotor Italia, la collaborazione con Mattia Furlani è fortemente rappresentativa dello spirito che ha portato Leapmotor a una crescita costante nel mercato dell’auto italiano.

“Mattia incarna coraggio, visione e capacità di trasformare l’ambizione in risultati concreti: gli stessi valori che guidano il nostro impegno nel rendere la mobilità elettrica accessibile, immediata e alla portata di tutti”, ha aggiunto. La collaborazione tra Mattia Furlani e Leapmotor sarà anche al centro di campagne dedicate sui social mediante il concept #bastaunsalto, col quale il costruttore proporrà contenuti che pongono il proprio sguardo sulla vita del Campione italiano fra allenamenti e momenti di vita quotidiana. Un racconto che vedrà al centro i modelli a marchio Leapmotor che saranno al centro del percorso.