Nuova Alfa Romeo 4C, ecco come potrebbe apparire oggi la coupé del Biscione

Ci sono auto che, anche quando escono di produzione, non smettono mai davvero di esistere. Restano nei ricordi, nelle discussioni tra appassionati, nelle foto salvate sul telefono e in quel pensiero che torna ogni tanto: “E se la rifacessero oggi?”. È esattamente quello che succede con la nuova Alfa Romeo 4C, un nome che continua a riaccendere entusiasmo ogni volta che compare un rendering, un’indiscrezione o anche solo una suggestione online.

Dal web una nuova inedita ipotesi di design a proposito di una futura, nuova Alfa Romeo 4C

La verità è che Alfa Romeo 4C non è stata soltanto una sportiva firmata Alfa Romeo. È stata una dichiarazione d’intenti. Una macchina costruita per chi ama la guida senza filtri, per chi guarda ancora il peso, l’equilibrio e l’impostazione meccanica prima degli schermi e degli assistenti. Quando arrivò sul mercato, tra il 2013 e il 2019 per la Coupé e tra il 2015 e il 2020 per la Spider, si capì subito che non sarebbe stata un’auto per tutti. Ed è forse proprio questo il motivo per cui oggi viene ricordata con tanto affetto.

Prodotta a Modena, nello stabilimento Maserati, la 4C è stata realizzata in poco più di 9.000 esemplari. Non sono numeri da grande serie, anzi. Ma sono proprio questi numeri contenuti ad aver contribuito a renderla speciale. Non era una sportiva costruita per riempire le strade. Era un modello pensato per lasciare il segno, per far parlare di sé, per ricordare a tutti che Alfa Romeo sapeva ancora realizzare un’auto leggera, compatta, bella da guardare e coinvolgente da guidare.

Anche il design ha avuto un ruolo fondamentale in tutto questo. Firmata da Marco Tencone sotto la supervisione di Lorenzo Ramaciotti, Alfa Romeo 4C aveva linee che ancora oggi sembrano attuali. Bassa, raccolta, muscolosa, con proporzioni quasi da supercar in formato ridotto, riusciva a trasmettere carattere già da ferma. Non aveva bisogno di effetti speciali. Bastava guardarla per capire che dietro quel progetto c’era un’idea precisa di sportività italiana.

Le dimensioni raccontavano bene la sua natura: lunga 3.989 mm, larga 2.090 mm con gli specchietti e alta appena 1.183 mm. Ma più ancora delle misure colpiva il peso. La Coupé fermava la bilancia a soli 940 kg, mentre la Spider arrivava a 1.080 kg. Oggi, in un mercato in cui anche le sportive sono sempre più pesanti e complesse, questi dati fanno quasi impressione. La leggerezza era il cuore del progetto, la base su cui Alfa Romeo aveva costruito tutta l’identità della 4C.

Sotto la carrozzeria c’era poi una configurazione capace di far sorridere qualsiasi appassionato: motore posteriore-centrale, trazione posteriore e cambio doppia frizione a sei marce. Il 1.75 turbo a quattro cilindri erogava 240 cavalli e 350 Nm di coppia, abbastanza per spingere la vettura da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e fino a 260 km/h di velocità massima. Ma, come spesso accade con auto di questo tipo, i numeri raccontano solo una parte della storia. Il resto lo facevano le sensazioni: il suono, la risposta immediata, il rapporto diretto tra volante, asfalto e guidatore.

Ed è proprio per questo che il tema nuova Alfa Romeo 4C continua a essere così forte. Non si parla soltanto di nostalgia. Si parla del desiderio di rivedere su strada un’auto con una personalità chiara, senza compromessi, capace di emozionare davvero. I rendering che ciclicamente compaiono online, come quello pubblicato da @tedoradze.giorgi su Instagram, servono proprio a questo: a tenere viva un’idea. In rosso, poi, questa reinterpretazione appare ancora più passionale, quasi più vicina all’immaginario delle sportive italiane più iconiche.

Per ora non ci sono segnali concreti su un ritorno ufficiale. Alfa Romeo sembra impegnata su altre strade. Eppure la nuova Alfa Romeo 4C continua a vivere in un modo che, forse, conta più di qualsiasi annuncio: nell’immaginazione di chi ama davvero le auto. E in fondo è proprio questo il destino dei modelli riusciti meglio. Finiscono la produzione, ma non finiscono mai davvero.