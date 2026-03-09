Citroën Racing trasformerà una via di Madrid in un circuito di Formula E

L’emozione delle corse elettriche scende nelle strade di Madrid. Citroën Racing, con una mossa senza precedenti, trasformerà la centrale Calle Doctor Esquerdo, nel quartiere del Retiro, in un circuito cittadino di Formula E il 15 marzo. Questo evento sarà il preludio perfetto all’attesissimo E-Prix di Madrid, che si svolgerà il 20 e 21 marzo al Circuito Madrid Jarama-RACE, e segnerà il debutto del team Double Chevron davanti ai tifosi spagnoli dopo la partecipazione agli E-Prix di Miami, Messico, San Paolo e Gedda.

Advertisement

Citroën Racing organizza una spettacolare simulazione di gara il 15 marzo a partire dalle 11:30 nel cuore di Madrid

A partire dalle 11:30, la monoposto elettrica Citroën Gen Evo 3 da 470 CV scenderà in pista davanti al numero 62 di Calle Doctor Esquerdo, ex sede del marchio e attuale sede della sua concessionaria di punta. Citroën ha progettato un’esperienza completamente immersiva: la strada sarà recintata e chiusa al traffico per simulare un vero circuito automobilistico, aperto a tutti i residenti di Madrid. Nessun dettaglio sarà trascurato: ci saranno un box professionale allestito presso la concessionaria stessa, una tribuna VIP e maxi schermi distribuiti lungo la strada per seguire la gara, le interviste e le attività tecniche.

La dimostrazione di guida sarà guidata dalla talentuosa pilota colombiana Tatiana Calderón. Come pilota di riserva del team Citroën Racing, Calderón metterà in mostra la potenza e l’agilità della monoposto. Con una carriera in ascesa che l’ha portata dalla Formula 2 a diventare una figura chiave nello sviluppo di veicoli da corsa sia in Formula E che in Formula 1, la sua presenza a Madrid garantisce uno spettacolo spettacolare e una guida precisa.

Advertisement

L’evento, concepito come un’attività gratuita per tutti i pubblici, vedrà la partecipazione di importanti autorità locali e personalità del mondo automobilistico, rafforzando l’impegno di Madrid nei confronti della mobilità sostenibile e dello sport d’élite. Con questa iniziativa, Citroën Racing non solo celebra la sua tradizione sportiva, ma avvicina anche il grande pubblico alla tecnologia della Formula E, dimostrando che il futuro delle competizioni e della mobilità urbana vanno di pari passo.

Considerato l’apice del motorsport elettrico, il Campionato FIA di Formula E tocca le principali città del mondo, offrendo gare spettacolari, adrenaliniche ed emozionanti in modo completamente sostenibile, dimostrando che mobilità elettrica ed emozioni possono andare di pari passo. L’E-Prix di Madrid è la sesta gara della stagione, in cui Citroën Racing ha debuttato in questa impegnativa competizione, ottenendo la vittoria in Messico e un podio a San Paolo, entrambe le volte con il pilota australiano Nick Cassidy al volante.