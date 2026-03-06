Stellantis affida le relazioni con gli investitori a Charles Christman

Stellantis ha affidato a Charles Christman il ruolo di nuovo responsabile delle Relazioni con gli Investitori. La nomina è immediata e segna il passaggio di testimone da Ed Ditmire, che ha deciso di lasciare l’azienda per motivi personali. Christman risponderà direttamente al CFO Joao Laranjo, con cui negli ultimi anni ha già lavorato a stretto contatto.

Si tratta di una scelta che punta chiaramente sulla continuità. In una fase in cui per un gruppo come Stellantis il dialogo con i mercati è sempre più importante, avere una figura che conosce bene i meccanismi interni dell’azienda può fare la differenza. Non è solo una questione di numeri o di bilanci: oggi chi si occupa di relazioni con gli investitori deve saper raccontare strategie, visione industriale e capacità di affrontare una trasformazione profonda del settore auto.

Christman arriva a questo incarico con un profilo costruito nel tempo su esperienze molto diverse ma tutte centrali per la finanza aziendale. Nel corso della sua carriera ha lavorato in aree come tesoreria, sviluppo aziendale, pianificazione finanziaria e servizi finanziari, maturando una conoscenza ampia del settore automotive e delle sue dinamiche. Ha seguito operazioni importanti sui mercati dei capitali, attività di M&A e processi di trasformazione che richiedono capacità di gestione, visione e sangue freddo, soprattutto in contesti complessi sul piano della liquidità e del finanziamento.

Negli ultimi otto anni ha condiviso un tratto di strada importante proprio con Joao Laranjo. All’interno del gruppo di Antonio Filosa ha ricoperto incarichi di primo piano in Nord America, come Tesoriere, responsabile dei Servizi Finanziari e della Pianificazione e Analisi Finanziaria, fino a diventare presidente di Stellantis Financial Services US. È un percorso che gli ha permesso di conoscere da vicino sia la struttura finanziaria del gruppo sia le esigenze operative di un mercato strategico come quello nordamericano.

Prima ancora, Christman aveva maturato esperienze significative anche in altre realtà di primo piano del settore, tra cui Fiat Chrysler North America, General Motors e Meritor. Un bagaglio che lo rende una figura molto radicata nell’industria automobilistica e abituata a muoversi in contesti grandi, articolati e spesso sotto pressione.

Dal punto di vista formativo, ha una laurea in Finanza alla Indiana University e un MBA conseguito alla Michigan State University. Ma al di là dei titoli, è soprattutto il suo percorso professionale a raccontare il profilo di un manager cresciuto in funzioni chiave e ormai ben inserito nell’equilibrio del gruppo.

Per Stellantis, questa nomina arriva in un momento in cui la credibilità finanziaria e la chiarezza verso investitori e analisti restano essenziali. Il settore automotive sta attraversando una fase di forti cambiamenti, tra elettrificazione, pressione sui costi, sfide industriali e mercati sempre più esigenti. In questo scenario, scegliere una figura interna, con esperienza e conoscenza diretta della macchina aziendale, significa voler dare un segnale di stabilità.

Nel comunicato, Stellantis ha anche ringraziato Ed Ditmire per il lavoro svolto e per gli anni dedicati all’azienda, augurandogli il meglio per il futuro. Per Christman si apre ora un incarico delicato, ma anche centrale, in un momento in cui il modo in cui un gruppo si racconta al mercato conta quasi quanto i risultati che porta a casa.