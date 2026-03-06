Alfa Romeo, a marzo 2026 sconti fino a 20 mila euro su Stelvio, Giulia, Tonale e Junior

Con l’avvio di marzo 2026, Alfa Romeo rilancia una serie di promozioni particolarmente aggressive su buona parte della gamma, confermando una strategia commerciale già vista nelle settimane precedenti. Le offerte coinvolgono modelli molto diversi tra loro, dai SUV alle berline sportive, fino alla compatta Junior, con ribassi che in alcuni casi superano i 20 mila euro rispetto ai prezzi di listino.

Forte della crescita delle immatricolazioni Alfa Romeo anche a marzo 2026 lancia promozioni molto interessanti sulle sue auto

Tra le proposte più rilevanti spicca senza dubbio quella riservata alla Stelvio Quadrifoglio. Dopo la riapertura degli ordini delle versioni ad alte prestazioni, il SUV sportivo del Biscione torna acquistabile anche sul mercato italiano con condizioni decisamente favorevoli. La Stelvio 2.9 V6 benzina da 520 CV viene infatti proposta a 93.635 euro contro un listino di 111.500 euro, con un vantaggio economico superiore a 17.800 euro.

Nell’offerta sono compresi anche il pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria e la garanzia estesa Complete Care Plus. La promozione è però legata alla permuta e prevede un anticipo di 11.257 euro, 35 rate da 799 euro e una maxi rata finale da 65.198,50 euro.

Resta interessante anche la proposta sulla Stelvio 2.2 Turbo Diesel da 210 CV in allestimento Sprint. In questo caso il prezzo promozionale scende a 50.831 euro, rispetto ai 62.300 euro del listino ufficiale, con uno sconto di circa 11.500 euro. Una riduzione consistente che rende il SUV del marchio più accessibile, soprattutto per chi cerca una configurazione più orientata all’uso quotidiano.

Sul fronte delle berline, Alfa Romeo rilancia anche sulla Giulia, ancora oggi uno dei modelli simbolo della gamma e destinata, secondo le anticipazioni, a proseguire il proprio percorso tecnico sulla piattaforma Giorgio. La versione più esclusiva, la Giulia Quadrifoglio, viene proposta a 80.066 euro invece dei 102.800 euro di listino. Il vantaggio per il cliente supera quindi i 22.700 euro, un taglio importante per una sportiva di questa categoria. Anche la più razionale Giulia 2.2 Turbo Diesel da 210 CV Sprint beneficia di una promozione rilevante: il prezzo scende a 46.394 euro rispetto ai 57.200 euro standard, con uno sconto superiore ai 10 mila euro.

Non manca all’appello la Tonale, modello chiave per i volumi del marchio. La versione 1.6 diesel da 130 CV in allestimento base viene proposta a 33.354 euro anziché 39.850 euro. La variante 1.5 ibrida da 175 CV scende invece a 36.211 euro rispetto ai 41.650 euro di listino. Per chi guarda alla gamma elettrificata con maggiore attenzione, c’è poi la Tonale PHEV 1.3 da 270 CV Q4, offerta per tutto il mese a 44.591 euro invece di 51.100 euro.

Chiude il quadro la Junior, la più compatta della famiglia Alfa Romeo, che a marzo è interessata da tre diverse offerte. La variante elettrica da 156 CV viene indicata a 39.500 euro, mentre la 1.2 Hybrid eDCT6 da 145 CV parte da 26.350 euro invece di 30.750 euro. Infine, la 1.2 Hybrid eDCT6 Q4 viene proposta a 31.750 euro, contro un listino di 35.250 euro.

Nel complesso, Alfa Romeo apre marzo 2026 con una campagna commerciale ampia e articolata, che punta sia sui modelli d’immagine sia su quelli più strategici per il mercato. Un segnale chiaro: il marchio vuole restare competitivo, facendo leva su sconti importanti senza rinunciare al peso dei suoi modelli più rappresentativi.