Alfa Romeo Junior: con molle H&R più sportività e assetto ribassato

L’Alfa Romeo Junior appartiene al segmento dei B-SUV, categoria che per definizione prevede un’altezza da terra superiore rispetto a una tradizionale hatchback o a una city car. Una caratteristica pensata per garantire versatilità e comfort nell’uso quotidiano, ma che non sempre soddisfa chi cerca un’impronta più sportiva. Non a caso, alcuni appassionati hanno scelto di intervenire sull’assetto attraverso componenti aftermarket.

Molle ribassate H&R per Alfa Romeo Junior Ibrida

A gennaio 2026 Alfa Romeo Junior ha registrato in Europa volumi superiori alla Fiat 600, segno di un interesse crescente verso il nuovo B-SUV del Biscione. E tra gli alfisti non manca chi desidera accentuarne il carattere dinamico. Un esempio concreto arriva da una Junior equipaggiata con molle ribassate H&R, soluzione che modifica sensibilmente la postura su strada.

L’intervento è semplice ma efficace: la sostituzione delle molle originali con un kit ribassato consente di ridurre l’altezza da terra di circa 35 millimetri. Il risultato è un baricentro più basso e, di conseguenza, una maggiore stabilità nei cambi di direzione rapidi e in percorrenza di curva. Anche lo sterzo, già apprezzato per precisione e feeling, beneficia di una risposta più diretta, incrementando il piacere di guida.

H&R è un marchio tedesco con una lunga tradizione nel settore degli assetti sportivi e delle sospensioni, riconosciuto a livello internazionale per l’elevata qualità costruttiva, la precisione ingegneristica e l’affidabilità dei suoi componenti. Le sue molle ribassate sono spesso scelte da chi desidera migliorare la dinamica di guida senza stravolgere l’equilibrio complessivo della vettura. Tuttavia, il panorama aftermarket è ampio e competitivo e propone alternative di pari livello tecnico.

Tra queste spicca Ohlins, azienda svedese specializzata in sospensioni ad alte prestazioni, conosciuta soprattutto nel mondo delle competizioni e delle moto, ma sempre più presente anche nel settore automotive. Negli ultimi anni il marchio è entrato nell’orbita di Brembo, che lo ha acquisito per circa 370 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel comparto dei sistemi dinamici per veicoli ad alte prestazioni.

Per quanto riguarda l’intervento su Alfa Romeo Junior, il prezzo delle sole molle ribassate si attesta intorno ai 340 euro. A questa cifra va naturalmente aggiunto il costo della manodopera per il montaggio, che può variare in base all’officina e alla complessità dell’installazione.

È fondamentale ricordare che ogni modifica tecnica deve essere regolarmente omologata. Un assetto ribassato può migliorare dinamica ed estetica, ma comporta anche possibili controindicazioni, come un maggior rischio di urti contro il fondo stradale. In assenza di omologazione, eventuali danni potrebbero non essere coperti dalla garanzia ufficiale.