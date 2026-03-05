Alfa Romeo Giulia: 10 anni fa al via la produzione della berlina che ancora oggi è un punto fermo per il biscione

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nel giorno del 105esimo compleanno del biscione il 24 giugno del 2015, nel 2016 Alfa Romeo riportò in strada un nome destinato a diventare, nel bene e nel male, il simbolo del suo grande ritorno: Alfa Romeo Giulia. A dieci anni dal debutto, quella berlina resta un punto fermo dell’immaginario del marchio: stile italiano riconoscibile, tecnica raffinata, un’idea di sportività “meccanica” che non chiede permesso al tempo. Ripercorrerne la genesi significa anche attraversare una fase cruciale della storia recente dell’auto europea: l’era Marchionne, la scommessa di un rilancio premium globale, l’arrivo di Stellantis e, infine, la transizione energetica che ha riscritto priorità e calendari industriali.

Alfa Romeo Giulia: 10 anni fa al via la produzione, si attendono novità per il futuro

Quando Sergio Marchionne prese in mano la partita Alfa Romeo all’inizio degli anni 2010, l’obiettivo non era nostalgico: era competitivo. Riportare il Biscione tra i grandi player premium mondiali, rompendo la gabbia di un marchio amato ma spesso irregolare, capace di accendere passioni più che volumi. Il progetto di Alfa Romeo Giulia nacque come risposta diretta a questa ambizione. Non un restyling, non una derivazione, ma un’architettura pensata per reimpostare credibilità tecnica e posizionamento: trazione posteriore, proporzioni classiche da berlina sportiva, impostazione dinamica da riferimento.

Il lavoro fu lungo e meticoloso, con sviluppo legato allo stabilimento di Cassino e al contributo del Centro Stile. Marchionne, raccontano i retroscena di quegli anni, pretendeva un’auto “emozionale” prima ancora che perfetta in senso astratto. La ricetta si tradusse in scelte precise: cofano lungo, sbalzi corti, passo generoso; e soprattutto la trazione posteriore come dichiarazione d’intenti, non come opzione di marketing. Per Alfa Romeo era un ritorno alle origini, ma con strumenti moderni: materiali alleggeriti dove serviva, rigidità strutturale elevata, sospensioni evolute, sterzo rapido, bilanciamento ricercato.

Anche la fase di collaudo diventò parte del racconto. I prototipi di Alfa Romeo Giulia furono sottoposti a prove estreme, dalle piste ai passi alpini fino a climi rigidissimi, per mettere a punto multilink, risposta dello sterzo e coerenza dinamica su fondi difficili. L’obiettivo non era solo l’handling da prova speciale, ma la capacità di restare “Giulia” anche dopo centinaia di chilometri, con comfort e affidabilità da vera premium. Un’ambizione ambiziosa per un marchio che doveva riconquistare fiducia, soprattutto fuori dall’Europa.

Il cuore tecnico fu la piattaforma Giorgio: un telaio nato per sostenere trazione posteriore e integrale, distribuzione dei pesi vicina all’ideale, e una base dinamica che portò la Giulia immediatamente al livello delle rivali tedesche. Giorgio avrebbe dovuto essere la matrice di una famiglia più ampia, con possibili derivazioni sportive e coupé che, tra priorità industriali e cambi di scenario, sono rimaste più nel cassetto che nei listini. Ma intanto la berlina era lì, concreta, con una gamma motori capace di parlare a mercati diversi.

Il momento-simbolo fu l’arrivo della Quadrifoglio: V6 biturbo da 510 cavalli, prestazioni da supercar in abito da berlina, e un carattere che univa brutalità e precisione. In un segmento spesso dominato dalla perfezione “chirurgica”, Giulia portò una sportività più sensoriale, fatta di sterzo comunicativo, assetto reattivo, un equilibrio che in molti test su strada venne definito tra i migliori della categoria. In parallelo, l’auto introdusse sistemi di assistenza alla guida e infotainment moderni, cercando un compromesso tra tecnologia e purezza, senza scivolare in un approccio troppo filtrato.

La presentazione e le prime consegne, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, furono un banco di prova di credibilità. Marchionne non inseguiva necessariamente numeri immediati: puntava sulla qualità percepita, sul ritorno d’immagine, sulla dimostrazione che Alfa poteva stare allo stesso tavolo di BMW Serie 3 e Mercedes Classe C. Il problema è che il mercato, in quegli stessi anni, cambiava pelle. Le berline iniziavano a perdere centralità a favore di SUV e crossover; e la stessa Alfa Romeo trovò ossigeno più facilmente con Stelvio e, successivamente, con modelli più “mainstream” come Tonale e Junior. Giulia, pur apprezzata, restò spesso un’auto scelta da intenditori più che dal grande pubblico: volumi contenuti, cicli di acquisto più lenti, e una concorrenza che nel frattempo rinnovava piattaforme, interni e soprattutto strategie elettrificate.

Eppure, in dieci anni, Alfa Romeo Giulia non è rimasta immobile. Il design si è affinato senza tradire l’impianto originale: frontale aggiornato, fari full LED, miglioramenti percepibili negli interni e nell’ergonomia, evoluzioni dei sistemi multimediali e di sicurezza. Anche la Quadrifoglio ha continuato a essere l’emblema della gamma, con affinamenti su elettronica e messa a punto che hanno consolidato la reputazione costruita al debutto. Piccoli interventi, ma coerenti: mantenere il carattere, modernizzando il necessario.

Oggi il suo decennale si intreccia con un’altra svolta: la strategia industriale del gruppo. Dal 2021 Alfa Romeo è dentro Stellantis, e il contesto è quello di una transizione energetica più complessa del previsto. L’idea di una Alfa Romeo Giulia completamente elettrica “nei termini originari” si è raffreddata e ripensata: non per mancanza di volontà, quanto per un mercato EV meno lineare e per la necessità di offrire soluzioni multi-energia. Il risultato è un futuro più flessibile, in cui i successori sono attesi su architetture di nuova generazione capaci di ospitare elettrico e ibrido, con la promessa – fondamentale per Alfa – di non perdere trazione posteriore, piacere di guida e identità dinamica.

Dieci anni di Alfa Romeo Giulia raccontano dunque una parabola rara: un progetto nato per cambiare destino a un marchio storico, riuscito a riaccendere l’immagine e l’orgoglio tecnico, ma costretto a misurarsi con un mercato che ha spostato il baricentro altrove. Resta una lezione e, insieme, un manifesto: quando Alfa Romeo decide di costruire una berlina sportiva senza compromessi concettuali, sa ancora parlare al cuore di chi guida. La sfida, adesso, è farlo anche nel nuovo mondo multi-energia senza trasformare quella voce in un’eco.