Citroën C5 Aircross cambia le regole del gioco nel suo segmento con il suo design innovativo

Con il suo approccio definito “Aerodesign”, la nuova Citroën C5 Aircross segna un’evoluzione importante nel panorama dei SUV. Il modello è stato sviluppato per emergere con uno stile forte, moderno e immediatamente riconoscibile, capace di trasmettere solidità e personalità su strada. Allo stesso tempo, questa impostazione non riguarda solo l’aspetto estetico, ma si lega anche a una ricerca tecnica orientata all’efficienza.

Grazie al design aerodinamico con un coefficiente SCx di 0,75, la Citroën C5 Aircross riesce ad aumentare la sua autonomia elettrica di 30 km

In un segmento in cui i limiti architettonici e le tendenze attuali spesso si traducono in modelli dal design eccessivamente ingombrante e inefficiente, Citroën ha deciso di riscrivere le regole. La nuova Citroën C5 Aircross vanta uno stile muscoloso ma elegante, evitando la pesantezza visiva. La sua carrozzeria è scolpita con linee tese e fluide e integra numerose soluzioni intelligenti e integrate specificamente progettate per favorire il flusso d’aria.

Questo approccio rivoluzionario, denominato “Aerodesign”, non è solo una dichiarazione estetica, ma un trionfo ingegneristico. I meticolosi test in galleria del vento hanno portato a un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) eccezionale di 0,75. Questa ottimizzazione riduce significativamente la resistenza aerodinamica, con un impatto diretto sulle prestazioni del veicolo: grazie agli elementi aerodinamici distribuiti sugli esterni, la Nuova Citroën C5 Aircross aumenta la sua autonomia elettrica di 30 chilometri, con un impatto significativo sia nell’uso quotidiano che nell’impatto ambientale.

Un risultato impressionante, ottenuto grazie a un lavoro approfondito per ottimizzare i flussi d’aria attorno alla Nuova Citroën C5 Aircross. La sua silhouette è interamente progettata per la massima efficienza ed estetica. Un’unica linea continua collega la griglia al portellone posteriore, mentre il cofano inclinato riduce al minimo la resistenza all’aria, creando un look dinamico che distingue questo modello dagli altri SUV. Nella seconda fila, gli stilisti Citroën hanno optato per una linea del tetto leggermente inclinata, massimizzando l’aerodinamica senza sacrificare lo spazio interno, una funzione svolta anche dai deflettori e dalle prese d’aria, nonché dalla forma curva della parte superiore posteriore.

La nuova Citroën C5 Aircross punta a distinguersi non solo per l’efficienza e per uno stile esterno moderno e riconoscibile, ma anche per un aspetto che da sempre rappresenta uno dei tratti più forti del marchio: il comfort. Dietro una presenza su strada solida e ben marcata, il SUV francese propone infatti un abitacolo ampio e studiato con attenzione, pensato per offrire un elevato livello di benessere a bordo in ogni situazione.

L’obiettivo è quello di rendere ogni spostamento piacevole, sia per chi guida sia per chi viaggia come passeggero, grazie a una concezione degli spazi orientata alla qualità della vita a bordo. Con questo modello, Citroën conferma la volontà di portare avanti una visione precisa del SUV moderno, capace di unire in un unico progetto design curato, comfort elevato e attenzione concreta all’efficienza energetica, senza obbligare il cliente a rinunciare a uno di questi elementi.