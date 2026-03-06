Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: motore da oltre 700 cavalli e prezzo sopra i 100 mila euro

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà ancora la versione top di gamma anche con la seconda generazione della berlina. Non escludiamo che ci sarà anche una versione GTA ma eventualmente sarebbe solo in edizione limitata. Anche questa versione arriverà nel 2028 come il resto della gamma ma potrebbe essere la prima a debuttare secondo indiscrezioni. Al momento si sa poco di questa vettura se non che rappresenterà il meglio che Alfa Romeo ha da offrire in termini di prestazioni, velocità e piacere di guida.

Advertisement

La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio potrebbe essere la prima versione ad essere mostrata della futura generazione

Inizialmente era previsto che la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio fosse elettrica al 100 per cento. Con l’introduzione di motori termici nella gamma della seconda generazione della berlina, sembra probabile che anche questa versione possa avere un motore termico ma con qualche forma di elettrificazione. In attesa di sapere di quale motore si tratterà, le ultime indiscrezioni dicono che avrà di certo più di 700 cavalli.

Si vocifera che si possa trattare di una versione aggionata del V6 Nettuno da 630 cavalli ma al momento notizie ufficiali non ve ne sono. Dopo il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis, è probabile che il CEO del biscione Santo Ficili si sbottoni e sveli qualche altra anticipazione su questo modello.

Advertisement

La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio come il resto della gamma sarà prodotta a Cassino con la piattaforma scelta che dovrebbe essere la STLA Large anche se qualcuno ipotizza un ritorno della piattaforma Giorgio Evo ma al momento non ci sono conferme in proposito. Lo stile sarà ovviamente ancora più sportivo e aerodinamico rispetto alla versione attuale. Questa si preannuncia come l’auto stradale del biscione dalle prestazioni più elevate di tutta la storia del brand.

Quanto al prezzo dovrebbe essere in linea con quello della versione attuale di recente rimessa in vendita dopo uno stop di qualche tempo. Questo significa che i prezzi di partenza saranno superiori ai 100 mila euro.