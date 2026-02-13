Chrysler Pacifica si aggiudica il premio Consumer Guide Best Buy per il decimo anno consecutivo

La Chrysler Pacifica, minivan più venduto negli Stati Uniti, rafforza il proprio primato confermandosi anche il modello più premiato della categoria. Per il decimo anno consecutivo, infatti, conquista il riconoscimento Consumer Guide Best Buy, un traguardo che ne certifica qualità e competitività sul mercato.

Il premio viene assegnato dalla redazione di Consumer Guide Automotive, che dal 1967 adotta un processo di valutazione approfondito e strutturato. Ogni veicolo viene analizzato secondo parametri oggettivi, tra cui prezzo, dotazioni, prestazioni, efficienza nei consumi, affidabilità e valore residuo, individuando così le proposte più convincenti per i consumatori.

I redattori di Consumer Guide sottolineano l’eccellente gamma di caratteristiche di comfort adatte alle famiglie, l’abitacolo spazioso con finiture di lusso e le prestazioni su strada della Pacifica.

“Sebbene gli altri veicoli di questo segmento siano degni di considerazione, nessuno eguaglia la silenziosità, la qualità di guida o la sensazione generale di qualità premium della Pacifica”, ha affermato Tom Appel, redattore di Consumer Guide. “La Pacifica è il veicolo ideale per i viaggi in famiglia, con un abitacolo silenzioso e confortevole, opzioni di stivaggio flessibili e un sorprendente risparmio di carburante in autostrada.”

“Ottenere il premio Consumer Guide Best Buy per il decimo anno consecutivo è una forte conferma dell’impegno di Chrysler nel design, nella sicurezza e nell’innovazione pensati per le famiglie”, ha dichiarato Chris Feuell, CEO di Chrysler. “Questo traguardo riflette la dedizione di tutto il nostro team e la nostra visione di offrire veicoli che uniscano comfort, versatilità ingegnosa e tecnologia intelligente alla vita di tutti i giorni. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento e continuiamo ad impegnarci per continuare ad alzare l’asticella per i nostri clienti”.

Il premio Consumer Guide Best Buy 2026 è l’ultimo di oltre 185 riconoscimenti per Chrysler Pacifica, il minivan più venduto in America, dal suo lancio con il modello 2017. Il riconoscimento rafforza la posizione di Chrysler Pacifica come punto di riferimento per innovazione, comfort e capacità nel trasporto familiare.

La gamma di minivan Chrysler ha mantenuto la leadership nelle vendite negli Stati Uniti nel 2025. Oltre 15 milioni di minivan Stellantis sono stati venduti in tutto il mondo da quando Chrysler ha inventato il segmento più di 40 anni fa.

Chrysler Pacifica continua a distinguersi per un equilibrio riuscito tra solidità meccanica e attenzione concreta alle esigenze delle famiglie. Con il Model Year 2026 la gamma viene riorganizzata per offrire maggiore libertà di scelta: debutta la configurazione a otto posti come opzione indipendente, mentre alcuni allestimenti introducono nuovi contenuti estetici e funzionali, insieme a una razionalizzazione del pacchetto Uconnect Theater.

Sul fronte della sicurezza, Pacifica propone sistemi di assistenza alla guida evoluti, dal monitoraggio dell’angolo cieco alla frenata automatica d’emergenza per pedoni, fino ai dispositivi ParkSense e ParkView. L’abitacolo integra inoltre la telecamera interna FamCAM per controllare i passeggeri posteriori, inclusi i seggiolini rivolti all’indietro. Non manca l’infotainment con Amazon Fire TV integrato, mentre la versatilità è garantita dai sedili Stow ’n Go e dalla disponibilità della trazione integrale. Il motore Pentastar V6 da 287 CV, abbinato al cambio automatico a nove rapporti, completa un’offerta pensata per comfort, efficienza e prestazioni.