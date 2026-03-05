Volkswagen, primo assaggio della Golf 9: a pesca nel passato

Volkswagen ha mostrato la silhouette della prossima Golf 9. È un teaser, certo, ma abbastanza eloquente da confermare quello che in molti sospettavano. La casa di Wolfsburg ha deciso che la continuità stilistica è una virtù, non una pigrizia. Andreas Mindt, responsabile del design Volkswagen, sta applicando alla Golf la stessa filosofia già vista sulla Polo, evolvere senza stravolgere, rassicurare l’occhio prima ancora di accendere il motore.

E di motori, per ora, si parla ancora quelli termici. La Golf a combustione interna dovrebbe entrare in produzione in Messico a partire dal 2027, mentre la ID. Golf, la versione completamente elettrica, non arriverà prima del 2028. Una distanza temporale che dice molto sulla strategia attuale di Volkswagen: niente più doppio binario con identità visive radicalmente separate, come era successo con la ID.3. Quella scelta non ha pagato. La ID. Golf avrà un aspetto molto simile alla sorella termica, e questo è ormai un indirizzo preciso.

Nel mezzo, potrebbe arrivare un restyling sostanziale della Golf a benzina, in coincidenza con il lancio della variante elettrica. Stessa storia, stesso schema, stesso manuale, applicato anche alla Polo, la cui versione ID. debutterà in forma definitiva a fine aprile 2026.

Sul fronte interni, Volkswagen promette un cambio di rotta concreto: meno touchscreen, più tasti fisici sul volante e sulla console centrale. Una resa dei conti con anni di interfacce che sembravano progettate per frustrare. In più, una modalità retrò selezionabile per la strumentazione digitale, ispirata alla Golf Mk1 originale. Un tocco di nostalgia ingegnerizzata che, se funziona sulla Golf, verrà probabilmente esportato anche sulla ID. Golf.

Prima di tutto questo, nel 2027 arriverà la ID. Every1 in versione di serie, quasi certamente ribattezzata ID. Up, la city car elettrica pensata per rendere la mobilità a zero emissioni accessibile anche a chi non ha un mutuo da estinguere.