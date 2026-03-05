Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio arriverà in esclusiva in Germania nella versione speciale “Oro”

Il Quadrifoglio torna in listino anche in Germania: Alfa Romeo ha riaperto gli ordini per Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, riportando al centro della gamma le sue proposte più sportive. Entrambe adottano il V6 2.9 biturbo, accreditato di 382 kW (520 CV), configurazione che le colloca ai vertici per prestazioni tra berlina e SUV del marchio. Per quanto riguarda i prezzi, in Germania la Giulia Quadrifoglio parte da 100.700 euro, mentre la Stelvio Quadrifoglio attacca da 108.800 euro.

L’apertura degli ordini di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in Germania festeggiata con una edizione speciale

Per gli appassionati in Germania arriva anche una serie speciale dedicata: la Giulia Quadrifoglio Oro. Si tratta di un omaggio a un mercato chiave per la berlina ad alte prestazioni, che negli ultimi dieci anni ha registrato il maggior numero di vendite della Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio rispetto a qualsiasi altro Paese. La Germania, inoltre, è anche il luogo in cui il modello ha raccolto più riconoscimenti e premi.

L’esclusiva serie speciale Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Oro ripropone una nomenclatura tradizionale. Negli anni ’70 e ’80, la denominazione “Quadrifoglio Oro” veniva assegnata alle versioni più lussuose di modelli come Alfasud, Alfetta, 6, 90 e 33. L’oro simboleggia eccellenza, prestigio e successo, ed è anche uno dei colori nazionali tedeschi. Pertanto, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Oro coniuga il design italiano e la passione dell’Europa meridionale con l’entusiasmo tedesco per le prestazioni e la precisione.

Nel 2026, in occasione del 103° anniversario del simbolo “Quadrifoglio” (dal 1923), la Quadrifoglio Oro torna come modello speciale per l’Alfa Romeo Giulia. Con un piccolo sovrapprezzo di 2.300 euro rispetto alla Giulia Quadrifoglio standard, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Oro verniciata in Rosso Alfa – in linea con il 103° anniversario – è disponibile a partire da 103.000 euro. Gli optional includono le tinte carrozzeria speciali Nero Vulcano, Verde Montreal e Rosso Etna, un impianto di scarico in titanio Akrapovic e un tetto in fibra di carbonio a vista.

Fedele al suo nome “Oro”, il modello in edizione speciale offre di serie numerosi dettagli dorati. I loghi Quadrifoglio esterni sono profilati nel prezioso metallo e le pinze dei freni sono verniciate in oro. Cuciture dorate impreziosiscono i rivestimenti dei sedili sportivi e i rivestimenti in pelle della plancia, dei pannelli porta e del bracciolo centrale. Anche il logo Alfa Romeo e la scritta sui poggiatesta anteriori sono ricamati in oro. La dotazione di serie include anche un pacchetto tecnologico con funzionalità di guida autonoma di Livello 2 (cruise control intelligente, Active Driving Assist, Traffic Jam Assist e Highway Assist) e un sistema di allarme antifurto.

Il modello in edizione speciale è limitato nel tempo, non nella quantità. Attualmente, la produzione è prevista tra aprile e giugno. Gli ordini per l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Oro dovrebbero chiudersi a giugno 2026.

“Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti in Germania un modello davvero speciale: la Giulia Quadrifoglio Oro. Un’edizione speciale esclusiva della Giulia Quadrifoglio per un singolo mercato è senza precedenti. Siamo orgogliosi di poter compiere questo passo in Germania, perché qui l’entusiasmo per la Quadrifoglio è particolarmente forte da molti anni. Con l’edizione Oro, vogliamo celebrare proprio questa passione e lo stretto legame che i nostri Alfisti tedeschi hanno con il marchio,” ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato Stellantis Premium Brands Germania.

Indipendentemente dall’edizione speciale, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio a trazione posteriore raggiunge una velocità massima di oltre 300 km/h. Il suo handling sportivo ma sicuro è ottimizzato dalle tecnologie sviluppate da Alfa Romeo nel motorsport. Tra queste, il sistema di controllo della dinamica di guida Alfa DNA Pro con modalità RACE aggiuntiva, il differenziale autobloccante meccanico Alfa ™ Q2, le sospensioni adattive Alfa Active Suspension e l’Alfa Active Aero Splitter , uno spoiler anteriore attivo in fibra di carbonio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio distribuisce la sua straordinaria potenza motrice su tutte e quattro le ruote. Grazie alla trazione integrale Alfa Q4, alla distribuzione pressoché perfetta dei pesi tra asse anteriore e posteriore e allo sterzo estremamente diretto, questo SUV ad alte prestazioni garantisce un’esperienza di guida unica. Con la ripresa degli ordini e l’esclusiva edizione speciale Giulia Quadrifoglio Oro, Alfa Romeo celebra il fascino inesauribile del Quadrifoglio e il suo significato speciale per il mercato tedesco.