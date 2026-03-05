Stellantis festeggia: Corsa è l’utilitaria più venduta nel Regno Unito

Vauxhall, la divisione inglese di Opel, continua la sua traiettoria di crescita a febbraio nel Regno Unito, con un volume di auto e furgoni in aumento del 6% su base annua, arrivando a 15.189 unità, il che significa che il marchio si è classificato terzo nel mercato dei veicoli nuovi del Regno Unito con una quota di mercato totale del 5,7%, secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di veicoli nuovi pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Corsa rimane l’auto piccola più venduta dall’inizio dell’anno

La Corsa continua a essere un motore di vendita chiave per Vauxhall, confermandosi la piccola più venduta nel Regno Unito nel 2026, con 4.236 unità vendute dall’inizio dell’anno. Anche la Nuova Frontera ha avuto un mese di successo, classificandosi come il secondo SUV elettrico per famiglie più venduto nel suo segmento. Nel complesso, Vauxhall ha registrato un aumento del 7% del volume di autovetture vendute su base annua, con un totale di 11.733 immatricolazioni dall’inizio dell’anno. Anche il volume e la quota di auto elettriche sono aumentati, con una crescita dell’8% su base annua sia in termini di volume che di quota, che è salita al 4,6%.

Nel mercato dei furgoni, Vauxhall ha registrato guadagni significativi con un aumento del 5% delle immatricolazioni su base annua, con conseguente aumento della quota di mercato dal 9,5% al ​​10,4% e il secondo posto di Vauxhall nel mercato.

Eurig Druce, Amministratore Delegato di Vauxhall e Amministratore Delegato del Gruppo Stellantis UK, ha dichiarato: “Febbraio è stato un altro mese positivo per Vauxhall, con ottimi risultati sia nel mercato delle auto che in quello dei furgoni, che ci hanno collocato tra i tre marchi di veicoli più venduti nel Regno Unito. La Corsa si conferma la piccola più venduta in Gran Bretagna nel 2026. Anche la nuova Frontera sta riscuotendo successo sul mercato, trainando le vendite e aumentando la quota di mercato, diventando il secondo modello più venduto nel segmento dei SUV elettrici compatti. Vauxhall ha ancora molto da offrire, continuando ad ampliare la sua gamma di veicoli, con la nuova Astra e l’entusiasmante Corsa GSE in arrivo più avanti nel corso dell’anno, e a consolidare questo slancio positivo”.