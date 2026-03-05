Stellantis Pro One lancia in Europa una campagna commerciale che offre veicoli elettrici al prezzo del diesel

Stellantis Pro One ha avviato una nuova campagna commerciale su scala europea con l’obiettivo di accelerare la diffusione dei veicoli commerciali a zero emissioni. L’iniziativa prevede la proposta di furgoni elettrici a batteria a un prezzo allineato a quello delle corrispondenti versioni diesel, un posizionamento che rafforza l’impegno del Gruppo Stellantis nel rendere la mobilità sostenibile più concreta e raggiungibile per la platea dei clienti professionali.

Fino a fine giugno, Stellantis Pro One offre le versioni elettriche dei suoi furgoni compatti e medi allo stesso prezzo del diesel

Attraverso questa strategia, Stellantis Pro One intende affiancare in modo più diretto aziende, artigiani e flotte nella fase di passaggio all’elettrificazione, intervenendo su uno dei fattori che più spesso frenano l’adozione: il costo iniziale di acquisto. Riducendo o annullando la differenza di prezzo tra alimentazioni, la campagna mira a semplificare le decisioni d’investimento, favorire il rinnovo dei mezzi e rendere più lineare la scelta dell’elettrico per chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro quotidiano.

La campagna si applica alle gamme di furgoni BEV compatti e di medie dimensioni di Stellantis Pro One (Citroën Berlingo e Jumpy, Fiat Professional Doblò e Scudo, Opel Combo e Vivaro, Peugeot Partner ed Expert), garantendo ai professionisti la possibilità di scegliere la mobilità elettrica senza compromessi, beneficiando al contempo della stessa versatilità operativa, capacità di carico utile da 800 kg a 1,5 tonnellate, previste per i veicoli diesel, e un’autonomia BEV fino a 340 km per il furgone compatto e 350 km per il furgone di medie dimensioni. Questa iniziativa a livello europeo sarà disponibile fino alla fine di giugno 2026, rafforzando ulteriormente il ruolo di Stellantis Pro One come partner affidabile per i professionisti.

“Con questa campagna, la nostra azienda compie un passo concreto per supportare i professionisti in ogni fase del loro percorso di elettrificazione”, ha dichiarato Eric Laforge, Vicepresidente Senior Globale di Stellantis Pro One. “Offrendo veicoli commerciali elettrici a batteria allo stesso prezzo del diesel, rendiamo la mobilità elettrica un’opzione realistica e accessibile per tutti i clienti professionali”.