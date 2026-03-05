in Stellantis News

Stellantis Pro One lancia in Europa una campagna commerciale che offre veicoli elettrici al prezzo del diesel

Stellantis Pro One intende affiancare in modo più diretto aziende, artigiani e flotte nella fase di passaggio all’elettrificazione

Stellantis Pro One

Stellantis Pro One ha avviato una nuova campagna commerciale su scala europea con l’obiettivo di accelerare la diffusione dei veicoli commerciali a zero emissioni. L’iniziativa prevede la proposta di furgoni elettrici a batteria a un prezzo allineato a quello delle corrispondenti versioni diesel, un posizionamento che rafforza l’impegno del Gruppo Stellantis nel rendere la mobilità sostenibile più concreta e raggiungibile per la platea dei clienti professionali.

Fino a fine giugno, Stellantis Pro One offre le versioni elettriche dei suoi furgoni compatti e medi allo stesso prezzo del diesel

Attraverso questa strategia, Stellantis Pro One intende affiancare in modo più diretto aziende, artigiani e flotte nella fase di passaggio all’elettrificazione, intervenendo su uno dei fattori che più spesso frenano l’adozione: il costo iniziale di acquisto. Riducendo o annullando la differenza di prezzo tra alimentazioni, la campagna mira a semplificare le decisioni d’investimento, favorire il rinnovo dei mezzi e rendere più lineare la scelta dell’elettrico per chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro quotidiano.

La campagna si applica alle gamme di furgoni BEV compatti e di medie dimensioni di Stellantis Pro One (Citroën Berlingo e Jumpy, Fiat Professional Doblò e Scudo, Opel Combo e Vivaro, Peugeot Partner ed Expert), garantendo ai professionisti la possibilità di scegliere la mobilità elettrica senza compromessi, beneficiando al contempo della stessa versatilità operativa, capacità di carico utile da 800 kg a 1,5 tonnellate, previste per i veicoli diesel, e un’autonomia BEV fino a 340 km per il furgone compatto e 350 km per il furgone di medie dimensioni. Questa iniziativa a livello europeo sarà disponibile fino alla fine di giugno 2026, rafforzando ulteriormente il ruolo di Stellantis Pro One come partner affidabile per i professionisti.

“Con questa campagna, la nostra azienda compie un passo concreto per supportare i professionisti in ogni fase del loro percorso di elettrificazione”, ha dichiarato Eric Laforge, Vicepresidente Senior Globale di Stellantis Pro One. “Offrendo veicoli commerciali elettrici a batteria allo stesso prezzo del diesel, rendiamo la mobilità elettrica un’opzione realistica e accessibile per tutti i clienti professionali”.

