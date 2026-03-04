Nuova Peugeot 408: inconfondibile di giorno e di notte

La nuova Peugeot 408 è perfettamente in linea con l’identità del marchio. Fin dalle sue origini, Peugeot ha cercato di distinguersi attraverso automobili capaci di combinare innovazione tecnica e forte personalità stilistica. Nel corso della sua storia il marchio francese ha spesso proposto modelli riconoscibili non solo per il design dinamico, ma anche per un’identità luminosa capace di caratterizzare le vetture sia di giorno sia di notte. L’attenzione ai dettagli e alle soluzioni tecnologiche più avanzate ha permesso a Peugeot di creare effetti visivi originali, contribuendo a rafforzare l’immagine del brand.

Con l’arrivo della Nuova Peugeot 408, il marchio porta il suo linguaggio estetico a un livello superiore

Un esempio arriva già dagli anni Trenta con la Peugeot 402 Eclipse, un modello che all’epoca rappresentava un concentrato di innovazione e stile. Negli anni successivi altre vetture hanno continuato a interpretare questa filosofia, come la Peugeot 504, celebre anche per i fari anteriori ispirati, secondo alcuni, allo sguardo dell’attrice Sophia Loren. Oggi questa tradizione continua con la nuova Peugeot 408, che introduce un linguaggio estetico ancora più moderno e una firma luminosa capace di esprimere carattere e presenza su strada.

La notte diventa così la cornice perfetta per la Nuova 408. La sua firma luminosa è stata progettata per essere immediatamente riconoscibile, fondendo la tecnologia LED più avanzata con la tradizione storica del marchio. Nella parte anteriore, la nuova Peugeot 408 cattura l’attenzione grazie al suo distintivo design di illuminazione. Il design è strutturato attorno a tre sottili strisce LED angolate su ciascun lato, una reinterpretazione moderna e stilizzata degli iconici artigli del leone.

Questo effetto visivo non solo aggiunge aggressività ed eleganza, ma allarga anche visivamente il veicolo. Inoltre, a seconda dell’allestimento, il design è ulteriormente rifinito con diverse linee angolate che convergono verso il centro, guidando l’occhio verso l’emblema del marchio, che ora prende vita grazie alla retroilluminazione.

Nella parte anteriore, i fari sono posizionati in basso, integrati nel paraurti, lontano dalle luci diurne a LED. Sono costituiti da due moduli sovrapposti, molto stretti, con gli anabbaglianti in alto e gli abbaglianti in basso. La loro presenza è molto discreta: da spenti, sono quasi invisibili. Tecnicamente, incorporano la tecnologia Matrix LED negli allestimenti GT e GT Exclusive.

La rivoluzione estetica continua nella parte posteriore, dove la nuova 408 introduce una caratteristica rivoluzionaria nella storia della Casa di Sochaux. Per la prima volta, il nome del marchio non è semplicemente un elemento cromato o verniciato, ma un elemento attivo dell’illuminazione.

Le lettere “PEUGEOT” sono illuminate, perfettamente integrate in una fascia luminosa continua che si estende per tutta la larghezza del portellone. Questo dettaglio non solo aggiunge un tocco di tecnologia e qualità premium, ma rafforza anche la presenza dell’auto sulla strada, facendola apparire più larga e più piantata a terra.

L’esperienza luminosa della Nuova Peugeot 408 si vive anche all’interno del veicolo grazie a un sistema di illuminazione ambientale personalizzabile, in cui è possibile scegliere 8 colori che si estendono dalla plancia ai pannelli delle porte, creando un’atmosfera morbida ed elegante, adatta ai gusti e agli stati d’animo di ogni persona.

Con questa nuova identità luminosa, la Nuova Peugeot 408 dimostra che tecnologia e design emozionale possono andare di pari passo, garantendo che il veicolo sia tanto accattivante di notte quanto alla luce del sole.